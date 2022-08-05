باحثون يجرون أول اتصال هولوغرافي عابر للحدود

استطاعت مجموعة طلبة من المؤسسة الكندية الغربية لاستكشاف الفضاء، إجراء أول تواصل هولوغرافي من خلال بوابة هولوغرافية عابرة للحدود الدولية.

ويشير مصطلح التواصل الهولوغرافي أو ما يُعرف بالبوابة الهولوغرافية إلى نقل مجسم الهولوغرام لشخص أو شيء ما من مكان إلى آخر.

وقال قائد الفريق الدكتور آدم سيريك: ”حظينا بفرصة لإثبات القدرة على التواصل الهولوغرافي ثنائي الطرف وعابر الحدود للمرة الأولى“؛ وفقًا لموقع ”تك إكسبلور“.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، قد أجرت اتصالًا هولوغرافيًا من خلال نقل مجسم هولوغرافي لطبيب إلى محطة الفضاء الدولية، وحظي بلقب أول رائد فضاء هولوغرافي، أما ما حققه الفريق فكان أول اتصال عابر للحدود الدولية.

وأوضح سيريك: ”نقلنا شخصًا واحدًا بالبوابة الهولوغرافية من ولاية ألاباما الأمريكية إلى أونتاريو الكندية ثم إلى لندن عاصمة المملكة المتحدة، وانتقل الطلاب أيضًا ببوابات هولوغرافية من كندا إلى ألاباما“.

واستطاع الباحثون بذلك قطع الحدود الدولية دون دفع أي رسوم، وتعد التقنية بتطبيقات واسعة في المستقبل.

وتألف الفريق من طلبة عدة منهم من كلية الطب، واستكشفوا الاستخدامات الواسعة للتواصل الهولوغرافي من المساعدة في العمليات الطبية في المناطق النائية، إلى إجراء الاتصالات ومنها إلى خارج كوكب الأرض.

وجاءت التقنية نتيجة تطوير أجهزة خاصة من قبل شركة مايكروسوفت الأمريكية، ورافقتها برمجيات من شركة ”إكسا إيروسبيس“ الأمريكية.

وتتضمن التقنية آلة تصوير خاصة تلتقط مجسم الشخص، ويرسلها جهاز الإرسال إلى المكان المطلوب، حيث يضع شخص نظارات هولوغرافية، تشبه نظارات الواقع الافتراضي تسمح برؤية الشخص مع المكان، الذي يوجد فيه.

وتأتي التطبيقات الطبية في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، مثل إجراء الفحوص الطبية الفيزيائية بطريقة أسهل.

وقال طالب الطب آليكس زو: ”تفسح التقنية المجال أمام مستقبل جديد للعناية الطبية، من خلال الوصول إلى مجتمعات نائية، ومناطق ريفية صعبة الوصول“.

ويسعى الفريق إلى تطوير العدسات الهولوغرافية لجعل هذه التطبيقات واقعًا، ودمجها مع المستشعرات الحيوية لمراقبة معدل ضربات القلب مثلًا.

وذكر قائد الفريق أنه أجرى أول مصافحة عابرة حدود من خلال البوابة الهولوغرافية، التي تشكل فرصة لإجراء الاجتماعات الافتراضية ونقل الأحداث مباشرة.