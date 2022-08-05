"إنستغرام" توسع استخدام القطع المشفرة "NFT" لـ100 دولة

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية، توسع استخدام ”القطع المشفرة غير القابلة للتبديل (NFT) عبر منصة ”إنستغرام“ إلى أكثر من 100 دولة.

جاء ذلك بعد أن أطلقت ”ميتا“ -الشركة الأم لـ“إنستغرام“-، في أيار/ مايو الماضي، الدعم التجريبي للخدمة لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

ومع هذا التوسع، سيتمكن المستخدمون والشركات في أكثر من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكيتين، من مشاركة ”NFT“ الخاصة بهم على منصة ”إنستغرام“.

وأعلنت الشركة الأمريكية عن تعاونها مع شركتي ”Coinbase Wallet“ و“Dapper Wallet“ في هذا الصدد، واعتبارهما محافظ إلكترونية مؤهلة يستطيع المستخدمون من خلالها شراء وبيع وحفظ قطعهم المشفرة المميزة.

ومن خلال ميزة الـ“NFT“، يمكن للمستخدمين ربط محافظهم الرقمية ومشاركة قطعهم المشفرة ووضع علامات (tags) للتعريف بالصانع والمالك.

كما يمكن مشاركة القطع المشفرة الغير قابلة للتبديل عبر خلاصة تطبيق ”إنستغرام“ (Feed) أو القصص (Stories) أو الرسائل المباشرة (DMs).

ولنشر القطع المشفرة على التطبيق، يجب ربط المحفظة الإلكترونية بحساب ”إنستغرام“ أولاً.

وأصبحت ”إنستغرام“ تدعم الآن محافظ شركات ”Rainbow“ و“MetaMask“ و“Trust Wallet“ و“Coinbase Wallet“ و“DapperWallet“.

وفي لفتة طريفة، استغل زوكربيرغ إعلان التوسع الجديد وأبلغ متابعيه أنه سيقوم بتحويل بطاقة البيسبول الخاصة به، والتي تعود لعام 1992، إلى ”NFT“ قريبا.

وقالت ”ميتا“ في منشور: ”نحن نتفهم أن تقنية blockchain وNFTs تثير شكوكا حول الاستدامة، لكننا نعمل على تقليل التأثيرات السلبية التي قد ترتبط بعرض المقتنيات الرقمية على إنستغرام“.

وعلى غرار ”إنستغرام، كانت ”ميتا“ قد أعلنت بداية يوليو الماضي، عن اختبار مشاركة القطع المشفرة لشبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقالت إنها تختبر الخدمة مع ”عدد محدود“ من المبدعين وصانعي المحتوى، مشيرة إلى أنها بدأت في طرح تدريجي يسمح لمجموعة من المبدعين في الولايات المتحدة بنشر مقتنياتهم الرقمية على المنصة.

ومن خلال الاختبار، سيتمكن صانعو المحتوى المؤهلون للاختبار، من إظهار قطعهم المشفرة ”NFT“ تحت علامة تبويب جديدة، كما سيكون لهم ملصق مخصص باسم ”مقتنيات رقمية“.

وصرحت الشركة آنذاك بأنها تعمل على طريقة حتى يستطيع المستخدمون ”النشر المتبادل“ لقطعهم المشفرة ”NFT“ بين منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وأكدت الشركة أن الميزة مجانية دون أي رسوم إضافية مرتبطة بنشر أو مشاركة المقتنيات الرقمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لن توفر القدرة على تحويل القطع المشفرة إلى إعلانات في الوقت الحالي.