غوغل تكشف عن أفضل طريقة لعملية البحث عبر محركها

نشرت شركة غوغل طريقة بسيطة تسهل على المستخدمين العثور على ما يبحثون عنه عبر محركها للبحث Google Search.

وأوضحت الشركة أن المستخدم في حال كان يرغب في العثور على مجموعة من الكلمات بترتيب معين داخل مواقع الويب، فعليه استخدام علامات التنصيص (“ ”).

وأغلب عمليات البحث التي يجريها المستخدمون تتم في صورة كتابة مجموعة من الكلمات بجانب بعضها البعض، أو بكتابة جملة مفيدة في مربع البحث، وتقوم خوارزميات جوجل بالبحث داخل مواقع الويب على كافة الصفحات التي تتواجد بداخلها إحدى تلك الكلمات أو جميعها، ولكن دون الالتفات أبدا إلى الترتيب.

لذلك أشارت غوغل في تحديثها الجديد إلى أنه في حال قام المستخدم بكتابة كلمات بين علامتي التنصيص، فإن نتائج البحث التي ستظهر للمستخدم ستتضمن تلك الكلمات بنفس الترتيب التي قام المستخدم بكتابتها بها.

وأوضحت الشركة أن كتابة النصوص بين علامتين تنصيص لن يجعل غوغل تبحث عن الكلمات المكتوبة بطريقة ترتيبها داخل نصوص صفحات الويب، وإنما أيضا يتم البحث داخل النصوص الهامشية للصور (Alt Text)، وكذلك وصف الصفحات الذي يظهر أسفل العنوان الرئيسي لنتائج البحث.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين يجب ألا يتوقعوا أنهم عند استخدام التنصيص، قد تخرج بعض نتائج البحث دون وجود الكلمات المبحوث عنها داخل متن تلك الصفحات، ففي هذا الموقف الكلمات ستكون غير مرئية بشكل مباشر داخل صفحات المواقع.

إضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة أنه في بعض الأحيان قد يجري أصحاب المواقع تحديثات على محتوى صفحات مواقعهم، وبالتالي قد لا يعثر المستخدم على العبارة التي وجدها من قبل داخل تلك الصفحات نتيجة التعديلات، لذلك نصحت الشركة المستخدمين بمراجعة نسخة قديمة من صفحة الويب المقصودة، وذلك من خلال محرك بحث جوجل نفسه أيضا.

وأشارت جوجل إلى أن خوارزميات البحث ترى بعض علامات الترقيم في الإنجليزية بأنها مجرد مسافات، وبالتالي عند البحث مثلا بكلمتي ”Don’t Doesn’t“، فإن غوغل يبحث عنهما بهذا الشكل ”Don t Doesn t“، وبالتالي على الأغلب لا يصل المستخدم إلى ما يبحث عنه.

لذلك نصحت الشركة بضرورة استخدام علامة الفاصلة الإنجليزية comma بين مثل تلك الكلمات أو كذلك العلامة المائلة (/) أو كذلك الفاصل الأفقي (-) للفصل بين الكلمات.