"Pinch to Zoom".. ميزة جديدة من يوتيوب لتكبير وتصغير الفيديو

تختبر شركة ”يوتيوب“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح للمستخدمين بـ“تكبير أو تصغير“ أي جزء من مقطع فيديو من خلال الضغط على مشغل الفيديو بإصبعين.

وتأتي ميزة ”Pinch to Zoom“ الجديدة من ”يوتيوب“ ضمن قائمة من الميزات التجريبية الأخرى التي تطالب المنصة مستخدميها المؤهلين بتجربتها وإعطاء تقييم لها قبل طرحها رسمياً للجمهور.

وأطلقت ”يوتيوب“ ميزة أخرى بجانب ميزة ”Pinch to Zoom“، والتي تسمح للمستخدمين بالتنقل عبر موجز الفيديو باستخدام الإصبع.

وقالت الشركة إن الميزة ستساعد المستخدمين في ”البحث عن التفاصيل الدقيقة“ في مقاطع الفيديو الخاصة بهم و“إغفال“ التفاصيل غير المرغوبة.

وأوضحت ”يوتيوب“ أن ميزة ”Pinch to Zoom“ الجديدة سيتم اختبارها فقط من قبل مستخدمي النسخة المدفوعة، ”Youtube Premium“، في الوقت الحالي، على أن يتم توسيعها مستقبلياً للمزيد من المستخدمين.

ونظرا لأنها قيد التجربة، فالميزة متاحة لفترة زمنية محددة، حيث يمكن الوصول إليها وتجربتها حتى الأول من سبتمبر المقبل فقط.

ويهدف عملاق الفيديوهات من خلال الميزة إلى تقديم تجربة أفضل للمستخدمين خاصة بعد طرح ميزة الشاشة الكاملة للهواتف الذكية، على الرغم من انزعاج بعض المستخدمين منها بسبب قطع أجزاء معينة أعلى وأسفل الفيديو عند تفعيلها.

وللوصول إلى الميزة، يجب على المستخدم فتح قائمة إعدادات التطبيق والدخول إلى قسم ”تجربة الميزات الجديدة“ وتفعيلها. وبعد التفعيل، يمكن للمستخدم تكبير الفيديو حتى ”8x“.

وهذه ليست الميزة الوحيدة التي أطلقتها ”يوتيوب“ لمستخدمي ”Youtube Premium“ في الفترة الأخيرة، ففي الشهر الماضي، أتاحت الشركة ميزة ”صورة داخل صورة“ لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“iPadOS“، بعدما كانت مقتصرة فقط على مستخدمي نظامي ”أندرويد“ و“الويب“.

وأوضحت الشركة أن مشتركي ”Youtube Premium“ فقط هم من سيتمكنون من الوصول إلى الميزة الجديدة من أي بلد في العالم تدعم الخدمة المدفوعة، كما أنهم سيستطيعون استخدام الميزة لأي محتوى، سواء كان موسيقيا أو غيره.

ومن خلال الميزة، يستطيع المستخدم مشاهدة مقاطع فيديو في ”نافذة عائمة“ أثناء التصفح أو استخدام تطبيقات أخرى.

وقالت الشركة إن المستخدمين العاديين في الولايات المتحدة فقط هم من يستطيعون الوصول إلى الميزة الجديدة، لكنها أوضحت أن الميزة ستكون مطروحة فقط للمحتوى غير الموسيقي.

وللتأكد ما إذا كان يمكن الوصول للميزة الجديدة، قامت الشركة بتوجيه المستخدمين للدخول إلى تطبيق ”يوتيوب“ وتشغيل مقطع فيديو ثم مغادرة التطبيق والانتقال إلى الشاشة الرئيسة أو أي تطبيق آخر، وإذا تم وصول حساب المستخدم إلى ميزة ”صورة داخل صورة“، فسيظهر الفيديو في نافذة عائمة تلقائيًا أثناء تصفح تطبيقات أخرى.