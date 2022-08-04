شراء تذاكر الفعاليات.. ميزة جديدة يطلقها "تيك توك"

”علاقة مباشرة مع صناع الترفيه“.. هكذا أعلنت شركة ”تيك توك“ عن إطلاق ميزة جديدة من شأنها تمكين المستخدمين من حجز وشراء تذاكر الفعاليات مباشرة عبر التطبيق.

فإذا كنت ممن يداومون على سماع الموسيقى أو مشاهدة الفيديوهات الخاصة بمشاهير الفنون والرياضات المختلفة، وصناع المحتوى بشكل عام، عبر تطبيق ”تيك توك“، فأنت على موعد قريب للاستمتاع بالميزة الجديدة، وهي نتاج شراكة بين ”تيك توك“ وشركة ”تيكتس ماستر“ الأمريكية لبيع التذاكر وتوزيعها.

ويمكن التطوير الجديد صناع المحتوى من الإعلان بسهولة عن عروضهم القادمة، وإضافة روابط مباشرة لها إلى مقاطعهم المرئية على ”تيك توك“، حسبما أورد موقع ”ذا فيرج“ الأمريكي المعني بالتكنولوجيا والتطور التقني.

وتظهر روابط الإعلان عن الفعاليات والعروض فوق اسم صانع المحتوى على ”تيك توك“، ويفتح الضغط عليها نافذة منبثقة داخل التطبيق تمكن المشاهدين من شراء التذاكر.

كما تمكن الميزة الجديدة صناع المحتوى من البحث عن الفعاليات ذات الصلة بمحتواهم وإضافة روابط الفعاليات التي يرشحونها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

الميزة الجديدة مفتوحة بشكل مؤقت لعدد من صناع المحتوى الذين اختارتهم ”تيك توك“ و“تيكت ماستر“، لكن سيتم تعميمها بمرور الوقت.

ومن بين أهم الفعاليات التي أصبحت متاحة لشراء التذاكر عبر ”تيك توك“ مباريات مصارعة المحترفين الأمريكية (WWE)، وفرقة الروك الأمريكية الشهيرة ”ون ريبوبليك“.

ومن المتوقع أن تسهم شراكة ”تيك توك“ و“تيكت ماستر“ في قفزة نوعية بسوق صناعة الترفيه حول العالم، خاصة أن ”تيكت ماستر“ متعاقدة فعلًا مع الكثير من مشاهير صناع المحتوى، إضافة إلى إطلاق ”تيك توك“ هذا الأسبوع لخدمة بث الموسيقى الخاصة بها.

وفي هذا الإطار، أعلنت ”تيكت ماستر“، في بيان، أن شراكتها مع ”تيك توك“ ستساعد منظمي الفعاليات وصناع المحتوى في الوصول إلى المزيد من المعجبين ومشتري التذاكر المحتملين، مشيرة إلى شراكة مماثلة أبرمتها مع تطبيق ”سناب شات“ في فبراير الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنها ماضية في مزيد من الشراكات التي من شأنها ”الوصول إلى المعجبين على المنصات التي يستخدمونها كثيرًا“.

وكانت ”تيكت ماستر“ قد بدأت العام 2016 في تزويد شركات الشبكات الاجتماعية الشهيرة بطرق لدمج وظائف خدمتها في تطبيقات مشاهدة المحتوى، وأعلنت ”يوتيوب“ لاحقًا تضمين تذاكر الفعاليات المعلنة من جانب الشركة الأمريكية أسفل مقاطع الفيديو الموسيقية المعروضة بموقع المقاطع المرئية الشهير.