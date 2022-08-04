تويتر تختبر ميزات جديدة لتطوير الخدمة الصوتية "Spaces"

تختبر شركة ”تويتر“، ميزات جديدة عبر منصتها الرقمية لتعزيز تجربة مستخدميها من خلال خدمة غرف الدردشة الصوتية الخاصة بها، المعروفة باسم ”Spaces“، بما في ذلك إضافة ”محطات موضوعية“ و“ملخصات يومية“.

ونقل موقع ”تك كرانش“ التقني عن متحدث باسم الشركة قوله إن ”تويتر“ تعمل حاليا على تطوير تجربة جديدة لعلامة التبويب ”Twitter Spaces“ في منصتها الرقمية، لكنه رفض مناقشة تفاصيل حول التغيير المخطط له.

وشارك الموقع التقني لقطات شاشة لإحدى الإصدارات السابقة من الاختبار تظهر إضافة ”محطات صوتية موضوعية“ بالإضافة إلى ”ملخص صوتي مخصص“ يومي.

ويُظهر الاختبار مظهرا وجوهرا متجددا لخدمة الـ“Spaces“، حيث ينظم غرف الصوت في ”موضوعات“، مثل ”الموسيقى“ أو ”الرياضة“.

ووفقا للقطات الشاشة المنشورة، هناك أيضا ميزة يطلق عليها اسم ”ملخصك اليومي“ أو (Your daily digest) والتي تتضمن مجموعة مختارة من البرامج التي يمكن تشغيلها بنقرة زر واحدة.

وتعرض علامة التبويب للمستخدم أيضا ”من يستمع“ (أو المشاركين) من متابعيه للمحتوى، كما هو الحال الآن.

وأوضح المتحدث باسم ”تويتر“ لموقع ”تك كرانش“ أن الشركة بصدد الإعلان الرسمي للتحديثات الجديدة في الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من بعض الإصلاحات التي أبلغ عنها المختبرون والمطورون، مشيرا إلى أن التحديثات ستتوفر لنظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

ولم يقدم المتحدث باسم ”تويتر“ إطارا زمنيا محددا لإطلاق التحديثات الجديدة، لكنه أكد أن التحديثات الجديدة ستتضمن خواصا أخرى إلى جانب تلك المنشورة في لقطات الشاشة، دون أن يفصح عنها أيضا، قائلا: ”هذه اللقطات لا تمثل سوى نسخة أولية من التجربة الجديدة“.

ووفقا لتقرير ”تك كرانش“، يبدو أن الإصدار المحدث يعتمد على دعم ”Spaces“ لميزة ”الموضوعات“ التي تم إطلاقها العام الماضي.

وسمحت الميزة هذه للمبدعين بوضع علامات على برامجهم الصوتية بما يصل إلى ثلاثة موضوعات من قائمة عامة.

يأتي ذلك في إطار جهود ”تويتر“ المتبعة منذ فترة للترويج للخدمة الصوتية عبر منصتها لجعلها منافسة مع منصات صوتية مماثلة، مثل تطبيق ”كلوب هاوس“ الشهير.

وفي الربيع الماضي، سهّلت ”تويتر“ أيضًا على المستخدمين رؤية المزيد عن ”Spaces“ عندما ينقرون على علامة تبويب ”Space“ من خلال وضع شريط الخدمة في الجزء العلوي من الشاشة التي تعرض تفاصيلاً حول غرف الدردشة؛ بما في ذلك ”من هو المستضيف؟“ وما هي الموضوعات المطروحة للمناقشة؟“، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى.