مبرمج يكشف ثغرة تكسر حظر "ويندوز 11" لمتصفح إكسبلورر

”ما كنت تعتقده صحيحا ليس كذلك بالضرورة“، هكذا وصف المطورون مراقبو أنظمة مايكروسوفت الاعتقاد السائد بشأن تشغيل متصفح شركة مايكروسوفت القديم ”إنترنت إكسبلورر“ على نظام التشغيل ”ويندوز 11“.

فرغم أن مايكروسوفت أعلنت رسميا، منذ أكثر من عام، عن حظر ”إكسبلورر“ في نسخة نظام تشغيلها الجديد، وأجبرت مستخدمي ويندوز على استعراض متصفحها الأحدث ”إيدج“ بدلا منه، إلا أن أحد المبرمجين المتخصصين في تتبع أنظمة الشركة كشف عن ثغرة يمكن من خلالها تشغيل المتصفح القديم عبر ”ويندوز 11″، حسبما أورد موقع ”ذا فيرج“، المعني بالشأن التقني.

المطور يحمل اسما مستعارا عبر تويتر، بعنوان تعريفي هو (@XenoPanther)، ويصف نفسه بأنه ”قطة تستمتع بالتعلم عن تطوير ويندوز“، مقدما طريقة تشغيل ”إكسبلورر“ على ”ويندوز 11″، رغم إعلان مايكروسوفت إنهاء تشغيله عبر نظام تشغيلها منذ حزيران/ يونيو 2021.

ووفقا للمطور، ما على المستخدم سوى البحث عن ”خيارات الإنترنت“ في قائمة ”ابدأ“ بنظام ”ويندوز 11″، وتشغيل لوحة التحكم (Control panel)، وتحديد علامة تبويب البرامج، ثم الضغط على ”إدارة الوظائف الإضافية“ (manage add-ons)، ثم النقر على ”مزيد من المعلومات حول أشرطة الأدوات والإضافات“.

يقول زينو بانثر إن ”إكسبلورر“ سيعمل بهذه الطريقة تمامًا كما كان يتوقع مستخدمه، متجاوزا حالات عدم التوافق وتحذيرات الأمان التي تلازم استخدامه في حالته غير المدعومة.

لم يكن من المفترض أن يعمل ”إنترنت إكسبلورر“ بعد تعطيل تشغيل المتصفح القديم على نظام ويندوز الجديد، لكن الفضل في ذلك يعود إلى الأجزاء القديمة (والمنسية) من ويندوز، التي لا تزال موجودة في نسخة 2022، حسبما أفاد ”ذا فيرج“.

ولسبب ما، يعلمه كاشف الثغرة، يؤدي تسلسل الأوامر الذي نصح به إلى تشغيل ”إكسبلورر“ على ”ويندوز 11″، متجاوزًا الأوامر البرمجية التي تجبر المستخدم على الدخول إلى متصفح مايكروسوفت الجديد ”إيدج“.

ويقدم ”زينو بانثر“ التهنئة للمستخدمين، خاصة تلك الأقلية التي تعشق ”إكسبلورر“ وبات بإمكانها تشغيله على أحدث أنظمة تشغيل مايكروسوفت، ويطلب من عموم المغردين عبر تويتر ”عدم متابعته“ لأنه سيتحدث من حين إلى آخر من ثغرات الأكواد المصدرية لإصدارات ويندوز.