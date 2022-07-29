"تويتر" تسمح باستخدام عدة وسائط بتغريدة واحدة

تختبر شركة التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح لمستخدميها دمج وسائط مختلفة في تغريدة واحدة، حيث يستطيع المغردون نشر ”صور ثابتة أو متحركة – GIF، أو مقطع فيديو“ في تغريدة واحدة.

وأوضحت الشركة في منشور أنها ”أتاحت الميزة لعدد محدود من المستخدمين“، مشيرة إلى امكانية وضع علامات tags، على كل الصور أو مقاطع الفيديو المضمنة بالتغريدة الخاصة بهم“.

وقالت ”تويتر“: ”نختبر ميزة جديدة لفترة محدودة تسمح للأشخاص بدمج ما يصل إلى 4 وسائط في تغريدة واحدة، بغض النظر عن نوعها“.

وأضافت: ”لاحظنا أن العديد من المغردين يُجرون محادثات مرئية باستخدام صور و GIFS ومقاطع فيديو، لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة، ومن خلال الاختبار، نأمل في معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعًا على المنصة دون تجاوز 280 حرفًا“.

وكان مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، أليساندرو بالوزي، نشر لقطات مسرية في وقت سابق، عن اختبار الميزة الجديدة، وتظهر اللقطات إمكانية إدراج أشكال مختلفة من الوسائط بتغريدة واحدة.

ويرى خبراء التواصل أن ”الميزة توفر مجموعة من الفرص الإبداعية الجديدة، حيث تعمل على زيادة التفاعل والمشاركة بطريقة أكثر إبداعًا“.

ويمكن للعلامات التجارية الشهيرة استغلال تلك الميزة للترويج لمنتجاتها عبر منصة ”تويتر“، حيث يمكنها إدخال صور ثابتة بالعروض الترويجية، بالإضافة إلى فيديو لزيادة توضيح هذه العروض بشكل أكبر.

وبالمثل، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام العديد من الصور المتحركة ”GIF“ بشكل إبداعي لتتفاعل مع بعضها البعض.

وكان عملاق ”التغريدات“ قد أطلق، يوم الخميس، مزيدًا من الأدوات لميزة ”Notes“ التي تتيح للمستخدمين كتابة ”محتوى طويل“ دون التقيد بحجم التغريدة التقليدي.

وتهدف أدوات ”Notes“ الجديدة إلى جعل الميزة نظامًا أساسًا أكثر قيمة داخل التطبيق، حيث أصبحت تركز الآن بشكل أكبر على صاحب المقالة، ما يساعد المستخدمين على تكوين علامة تجارية شخصية، وزيادة قاعدة الجمهور المتابع.

وقالت ”تويتر“ إن أيقونة المقالات ستظهر الآن بجانب المعلومات الشخصية للمستخدم ”Bio“، مشيرة إلى إضافة ”نبذة“ بسيطة من السيرة الذاتية لصاحب المقال في نهاية المحتوى.

وأضافت المنصة المزيد من أدوات التدوين داخل الخاصية؛ بما في ذلك ميزة ”الاقتباس“ التي تجعل من السهل استعارة أجزاء من كتابات الآخرين بكل سهولة وإبرازها في المقالة.