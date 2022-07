تتيح نشر مقالات طويلة.. "تويتر" تضيف أدوات جديدة لميزة "Notes"

أضافت شركة التغريدات القصيرة الأشهر في العالم، ”تويتر“، تعديلات جديدة لميزة ”Notes“ التي تختبرها الآن عبر منصتها الرقمية، حيث تتيح للمستخدمين كتابة ”محتوى طويل“ دون التقيد بحجم التغريدة التقليدي.

وكان عملاق التواصل قد أعلن عن ميزة ”Twitter Notes“ في يونيو الماضي، والتي يستطيع المستخدمون من خلالها إنشاء محتوى ومقالات طويلة قد تصل إلى 2500 كلمة، وإضافة العديد من الوسائط المختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو داخل التطبيق نفسه لتسهيل مشاركته بعد ذلك.

وأعلنت ”تويتر“ أن الأدوات الجديدة المضافة تهدف إلى جعل ميزة ”Notes“ نظامًا أساسيًا أكثر قيمة داخل التطبيق، حيث أصبحت تركز الآن بشكل أكبر على صاحب المقالة، ما قد يساعد المستخدمين على تكوين علامة تجارية شخصية وزيادة قاعدة الجمهور المُتابع.

وقالت ”تويتر“ إن أيقونة المقالات ستظهر الآن بجانب المعلومات الشخصية للمستخدم (Bio)، مشيرة إلى إضافة ”نبذة“ بسيطة من السيرة الذاتية لصاحب المقال في نهاية المحتوى.

💙 Trending topics used to show up next to a published Note on web. Now, you’ll see the author’s bio.

💙 We also added the author’s bio at the bottom of each Note.

💙 Writer profiles now show a Notes tab on Android.

💙 Writers can now share block quotes in their Notes.

— Twitter Write (@TwitterWrite) July 27, 2022