أفضل منصات البودكاست العربية التي حققت رواجا واسعا

مع ازدياد جماهيرية البودكاست في الوطن العربي، صار لهذا التطوير الرقمي أهمية عند المثقفين والمبدعين والمسوقين في التعريف عن أنفسهم من خلاله، وتقديم المعلومات والتجارب في شتى المجالات.

ويمتلك البث الصوتي أو ”الجيبي“ مساحة مجددة في تقديم المعلومات وتثقيف الإنسان، أكسبته المزيد من الأهمية، والحضور، حيث ينطلق عبر الأدوات العصرية كالهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الأخرى، وهي دائمة التواجد مع الإنسان.

وما عزز من قيمة البودكاست في العالم والوطن العربي، هو الحرية التي يمنحها للجمهور، عبر إمكانية سماعه في الأماكن العامة، وأوقات الانتظار عند الأطباء، وحتى أثناء قيادة السيارات، كما أنه يقدم محتوى في مختلف المجالات، منها التكنولوجيا، الأدب، الفن، العلوم، الدين، العلوم الاجتماعية، والفلسفة، والأزياء، والتطور الرقمي للصحافة، وغيرها، وهذه قائمة بقنوات البودكاست العربية التي حصدت رصيدًا لها مع الجمهور:

1. بودكاست sciware

وهذه القناة أنشأها البروفيسور الكويتي المتقاعد محمد قاسم، عام 2009، وهي من أوائل القنوات المتخصصة في الوطن العربي في هذا المجال.

ويهتم قاسم بتقديم المعلومات العلمية لليافعين وطلاب الجامعات، حيث تتناول تسجيلاته العلوم الحديثة، حول الكواكب الأخرى، وعلوم الأوبئة وتحدياتها، وأفكار الحيوانات، وأجيال التكنولوجيا، والمجرات الكونية، وعلوم الزمن وتقاطعاته مع الأحداث في الحياة، وكذلك الخيال الإنساني وأثره على الوعي، وفكرة الحسد وما يشوبها من جدل، وغيرها من الموضوعات.

ويتسم بودكاست قاسم باللغة السهلة والأفكار القادرة على الوصول إلى المستمعين بطرق مختلفة، عبر السرد المتقن للمعلومات، والمؤثرات الصوتية المرافقة للتسجيل.

2. بودكاست تنوين

وهي منصة تعنى بالجانب الفكري الإنساني، وتقدم تسجيلات ذات جودة عالية، لعدة شخصيات عربية مثقفة.

وتتناول التسجيلات العديد من الموضوعات الحيوية الحاضرة في ذهن المواطن العربي، وكذلك القضايا الفكرية التاريخية.

وتقدم المنصة موضوعات مختلفة منها، السيرة الذاتية للعديد من الشخصيات التي صنعت الفارق في التاريخ الإنساني، من خلال اقتباس قصصهم، ومحاكاتهم للحياة.

كما وتقدم المنصة معلومات متخصصة في الإدارة وأدواتها، عبر الشاعر والدبلوماسي السعودي غازي القصيبي، يسرد فيها أبرز محطات مسيرته في الإدارة أثناء تقلده الوزارة ورئاسة الجامعة عبر حلقة ”حبر الذاكرة“.

وتهتم تنوين عبر حلقات ”نقوش مقدسية“ بذاكرة الإنسان مع الحجر ويوميات المدينة المقدسة، حيث التجول في البلدة القديمة ومعرفة تاريخ القدس من الناس، عبر القصص.

3. بودكاست السكة

وهي منصة اجتماعية ثقافية، يحاور من خلالها الصحفي العماني تركي البلوشي شخصيات مختلفة يتقافز خلالها بين مساحات مختلفة من الأفكار.

ويستضيف البلوشي مفكرين وإعلاميين وكُتّاب، وأطباء وفلاسفة، يناقشهم في قضايا جدلية، وأحداث ذاتية، أو جمعية.

وكثيرة هي الموضوعات التي يطرحها البلوشي، وتتمتع حلقاته بالمعلومات الزاخرة من خلال الضيوف وطبيعة النقاش، ما حقق لها شعبية كبيرة بين الجمهور.

ويناقش البلوشي أفكار المجتمعات الخائفة، وتداعيات الأوبئة، والخطط التنموية في دول الخليج العربي.

كما ويأخذ شهادات حية لأشخاص خلال الحجر الصحي، تبعًا لوباء كورونا، ويتناول الأدوات الإعلامية، وتطورات الأحداث في دول الخليج، كما ويطرق العلاقة الجدلية بين الفن والأسئلة، ويتناول أيضًا العمل الحقوقي والتغيير الاجتماعي، وحلقات أخرى حول الموسيقى وفهم الذات.

4. بودكاست قفير

وهي منصة متنوعة، تأخذ الجمهور إلى مساحة من الأفكار الملهمة، وتطرق أبوابًا مختلفة لصور الحياة عبر التركيز على التفاصيل الصغيرة، وطرح مدى أثرها على سلوكيات المرء في مستقبله.

وتبث المنصة حوارات مستمرة لسالم بشير، وسامي أولاد ثاني، مع الضيوف، وتتناول موضوعات مختلفة منها سبل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الوسط العربي، وسبل دمج كافة الفرق الاجتماعية في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن.

وتستعرض إحدى الحلقات، الثورة المعلوماتية بفعل التكنولوجيا، وسبل تنقية المعلومات الواردة للوعي البشري، وكيفية صناعة الشخصية المستقبلية.

ويرافق التسجيلات مؤثرات صوتية، ومن خلال المنصة يتم فتح باب النقاش مع الجمهور وتلقي المقترحات حول ضيوف الحلقات القادمة.

5. بودكاست أبجورة

وهي منصة تقدم وسائل مختلفة للحديث عن الإنسان وللإنسان في نفس الوقت، وتنقل التسجيلات تجارب مختلفة من الحوادث اليومية في حياة الإنسان.

وتلمس المنصة عبر القفزات المختلفة للشابة السعودية لبنى الخميس، الشعور الإنساني بشكل شديد العاطفة، متناولة الذكريات والحنين والفقد والخوف والموت، وغيرها من الأحاسيس والتجارب.

وتتميز التسجيلات بالطابع العاطفي للمؤثرات الصوتية، وكذلك أصوات صافرات القطارات، وأزرار آلة الطباعة، وهو ما يضيف للتسجيل المزيد من التأثير.

وتتميز لغة السرد في هذا البودكاست، باللغة الأدبية السلسة، والجمل المنطوية على المعنى الملمح، والإيحاءات اللغوية.

6. بودكاست صوت

وهي منصة متنوعة تعمل على إنتاج برامج صوتية لمختلف الفئات.

وتعمل المنصة من خلال فريق عمل متنوع، ومتعدد الفئات العمرية، من خلال مواسم يتم تسجيلها حول العلوم الطبيعية والإنسانية والعلمية.

كما وتتناول المنصة أحداثا واقعية تتكرر في حياة الإنسان، وشخصيات مرت في الذاكرة، بهدف التحليل واستخلاص العبر.

وتقدم المنصة حلقات متعددة عن السفر وتجاربه، وما يتعلق به من خلال ذلك بفهم الذات عبر البر والبحر.

وتهتم المنصة بتسجيلات حول الشعر العربي ورواده، وتقدم من خلال حلقات متعددة نقاشات مع شعراء ونقاد حول طبيعة تحولات الشعر.

وتتطرق المنصة لأصول الأكلات العربية في حلقات أخرى، متناولة الأبعاد الثقافية والتاريخية لتلك الأكلات، وغير ذلك من الموضوعات.

7. بودكاست برق

وهذه المنصة يقوم من خلالها التقني السعودي عبدالله السبع باستضافة شخصيات تقنية ومهندسي تكنولوجيا، يحاورهم في قضايا متعلقة بتطوير الأدوات التكنولوجية المتسارع.

ويطرح السبع خلال منصته، تساؤلات هامة حول مستقبل التكنولوجيا، وكذلك الأدوات الرقمية المختلفة.

ويواكب التقني السعودي أحدث الأخبار والمنجزات البشرية في هذا المجال، مقدما إياها كمادة قابلة للطرح والنقاش، فمثلا تناول في آخر حلقاته احتمالية اختفاء منفذ شحن المحمول في المستقبل القريب، وتناول في حلقات أخرى، الاختراق الصامت للأجهزة الرقمية، ومستقبل الطب مع التكنولوجيا، والدراسة عن بعد، واختراق العقل البشري عبر التكنولوجيا.