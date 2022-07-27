أبرزها "مناظر جوية".. "غوغل" تدخل ترقيات جديدة لتطبيق الخرائط‬

أدخلت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا ترقيات جديدة على تطبيق الخرائط الخاص بها، بما في ذلك مناظر جوية للمعالم وإشعارات مشاركة الموقع والمزيد من الميزات الأخرى.

ومن أجل توفير نظرة واقعية للأماكن، أضافت شركة ”غوغل“ مناظر جوية عبر تطبيق ”خرائط غوغل“ (Google Maps) لحوالي 100 من أشهر المعالم في مختلف مدن العالم، بما في ذلك برشلونة ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو؛ وذلك بهدف توفير نموذج رقمي محسّن للمباني والشوارع.

وتعد المناظر الجوية خطوة أولى نحو إطلاق ميزة العرض الشامل التي عرضتها الشركة في مؤتمر المطورين الذي عقدته في أيار/ مايو الماضي وحمل اسم“Google I / O“.

وتجمع الميزة بين التجوّل الافتراضي والصور الجوية جنبًا إلى جنب مع التطورات في رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (AI) لتوفير النموذج الرقمي للخرائط الافتراضية.

ويمكن للمسافرين البحث عن معلم معين في تطبيق ”خرائط غوغل“ والتوجه إلى قسم الصور لمشاهدة منظر جوي له.

وبصرف النظر عن المعالم، يهدف تطبيق الخرائط إلى توفير عرض غني للحي أو المطعم أو الأماكن الشهيرة مع تجربة مشاهدة غامرة.

ومع التحديث الأخير، سيعرض التطبيق أيضًا مسارات ركوب الدراجات التفصيلية لراكبي الدراجات ”التي تشير إلى وجود سلالم أو تلال شديدة الانحدار في اتجاههم“.

يأتي ذلك بعدما أطلقت شركة غوغل في وقت سابق إصدارا جديدا من تطبيق الخرائط يتضمن ميزة ”التنقل الخفيف“، لكنها تهدف مع التحديث الجديد إلى ترقية التنقل عبر الدراجات بميزات متقدمة.

وبمعنى آخر، سيعرض التحديث الأخير ”تفاصيل مهمة“ حول مسار السفر، بما في ذلك ”حركة مرور السيارات الثقيلة“ و“السلالم أو التلال شديدة الانحدار“ في المسار.

ويمكن لراكبي الدراجات أيضًا رؤية تفاصيل دقيقة للطريق نفسه، وسيكونون قادرين على مقارنة طرق الدراجات للاستعداد للرحلة المقبلة.

وسيبدأ طرح التحديث الجديد في الأسابيع القليلة المقبلة في المدن التي تتوفر بها اتجاهات ركوب الدراجات على تطبيق الخرائط.

علاوة على ذلك، تحصل ميزة مشاركة الموقع على النظام الأساسي على تحسينات مع إضافة إشعارات الوصول والمغادرة لموقع معين باستخدام ميزة مشاركة الموقع في التطبيق.

وستُعلم الميزة الجديدة المستخدم، على سبيل المثال، عندما يصل صديق إلى موقع معين أو يغادره.

الجدير بالذكر، أنه لا يمكن تعيين الإشعارات إلا لشخص اختار بالفعل مشاركة موقعه مع مستخدم التطبيق.

وتقدم شركة ”Apple Maker“ أيضًا ميزة مماثلة مع تطبيق ”Find My“ الخاص بأجهزة ”أبل“.

وأعلنت ”غوغل“ – المملوكة لشركة ”ألفابت“ – في منشور لها أنه يتم الآن نشر العروض الجوية الجديدة للمعالم وإشعارات مشاركة الموقع على مستوى العالم على تطبيق ”خرائط غوغل“ لنظامي التشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

وتواجه ”غوغل“ منافسة متزايدة من تطبيقات أخرى مثل ”إنستغرام“ و ”تيك توك“ عندما يتعلق الأمر بالمستخدمين الذين يبحثون عن الأماكن المختلفة، حيث يريد عملاق البحث أن يكون أول مكان يذهب إليه الناس لاكتشاف الأماكن بطريقة متطورة.