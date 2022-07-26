"فيسبوك" تسمح بكسب المال عبر "الموسيقى المرخصة"

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية إطلاق طريقة جديدة لكسب المال عبر منصة ”فيسبوك“ عن طريق تضمين ”الموسيقى المرخصة“، أي التي تخصع لحقوق الملكية الفكرية، في مقاطع الفيديو الخاصة بالمبدعين.

وأطلقت الشركة برنامجا جديدا يسمى ”مشاركة أرباح الموسيقى“ لصانعي المحتوى والمبدعين، والذي يمكنهم من خلاله كسب الأموال عن طريق الموسيقى المضمنة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم وكسب حصة من عائدات الإعلانات في أثناء البث.

وعلى الرغم من أن صانعي المحتوى يتمكنون بشكل واسع من استخدام ”الموسيقى المرخصة“ في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي دخل منها قبل الإعلان عن البرنامج الجديد.

وقالت ”ميتا“ إنه من خلال الميزة الجيدة، ”يمكن لصانع المحتوى كسب المال من خلال الإعلانات كلما استخدم موسيقى ما مرخصة في مقطع الفيديو الخاص به على شبكة فيسبوك لمدة 60 ثانية أو أكثر“.

وأضافت ”ميتا“ أن ”صانع المحتوى سيحصل على 20% من الأرباح على المقاطع المؤهلة، مع تخصيص نسبة منفصلة لأصحاب الحقوق والشركة نفسها“.

وأوضحت أن مقاطع ”ريلز – Reels“ ليست مؤهلة لتحقيق الدخل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن ”يتم توسيع الميزة لتشمل المقاطع القصيرة في المستقبل“.

وحددت الشركة بعض القواعد التي تجعل المقاطع مؤهلة لتحقيق الدخل، قائلة: ”يجب أن يكون صانعو المحتوى مؤهلين للإعلانات في أثناء البث، بالإضافة لوجوب أهليتهم لشروط تحقيق الدخل للمنصة“.

وأضافت: ”كما يجب أن تكون الأغنية أو الموسيقى المستخدمة في مقاطع الفيديو جزءا من مكتبة الموسيقى المرخصة، والتي تحتوي على جميع الأغاني والموسيقى المؤهلة لبرنامج مشاركة الأرباح“.

واشترطت الشركة أيضا أن ”يكون المقطع مرئيا وأن الموسيقى المرخصة لا تكون الغرض الأساس من الفيديو“.. ويمكن للمبدعين الدخول إلى قائمة الأغاني التي تمت الموافقة عليها لتحقيق الدخل عن طريق الدخول إلى ”مكتبة الموسيقى المرخصة“ داخل خاصية ”Creator Studio“.

وعند نشر مقطع الفيديو، سيتلقى صانع المحتوى إشعارا يؤكد أن الفيديو الخاص به يحقق أرباحا، ويمكن للمبدع أن يتابع أرباحه الخاصة بالإعلانات في ”Creator Studio“ أيضا.

وقالت الشركة إنها بدأت طرح الميزة في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، على أن يتم توسيعها إلى بقية الدول خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع شركائها في عالم الموسيقى المرخصة لتشمل المزيد من الأغاني ضمن مكتبتها.

وأعلنت شركة ”ميتا“ أنها عملت على تطوير الميزة باستخدام برنامج ”Rights Manager“، وهو أداة مطابقة للفيديو والصوت والصورة تم تطويره في الشركة لمساعدة صناع المحتوى الأصليين على حماية حقوقهم وإدارة المحتوى الخاص بهم.

وتأتي الميزة الجديدة في وقت يعمل فيه عملاق التواصل الاجتماعي جاهدًا لطرح المزيد من الأدوات والطرق للمبدعين وصناع المحتوى لتحقيق الدخل وزيادة التفاعل من خلال منصاته الرقمية المختلفة.