"غوغل" تستجيب لطلب سعودي وتزيل إعلانات تتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية"

أعلنت شركة ”غوغل“، يوم الإثنين، أنها أزالت الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على ”يوتيوب“، والمتعارضة مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، بناء على طلب من السعودية.

وأكد المتحدث باسم ”يوتيوب“ في الشرق الأوسط لموقع قناة ”الشرق“ أنه ”تمت إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على المنصة“.

وأفاد المتحدث، الذي لم يذكر الموقع اسمه، بأنه ”تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة، والتي وصفها بالصارمة“.

وأضاف: ”إن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في السعودية وحول العالم، وشركة غوغل حذفت العام الماضي، أكثر من 286 مليون إعلان عالمي عبر منصاتها بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق“.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية، أصدرتا بيانًا مشتركًا، أمس الأحد، طالبتا فيه موقع ”يوتيوب“ بإزالة إعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات الخادشة على الموقع في المملكة..

وقالت الهيئتان في بيانهما المشترك: ”تأكيدا من الهيئة العامة للإعلام المرئي، والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة، فإنه لوحظ قيام منصة يوتيوب (YouTube) (التابعة لشركة غوغل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب (YouTube)“.

وأضافت الهيئتان الحكوميتان: ”وبناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات من منصة ”يوتيوب“ التابعة لشركة ”غوغل“، إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع“، بحسب قولهما.

وكان عدد من المغردين السعوديين اشتكوا من ظهور إعلانات خادشة على ”يوتيوب“، مطالبين الهيئات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.