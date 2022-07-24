السعودية.. "عرب تيوب" وبدائل أخرى إذا تم حجب "يوتيوب"

تفاعل عدد كبير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مع إنذار الرياض لموقع عرض مقاطع الفيديو الأشهر في العالم ”يوتيوب“ بسبب بثه إعلانات إباحية تخالف القيم والمبادئ والقوانين في المملكة.

وقررت الرياض، يوم السبت، إنذار ”يوتيوب“ الذي تمتلكه شركة غوغل، بعد أيام من تزايد شكاوى المستخدمين السعوديين للموقع من الإعلانات التي تظهر لهم، وتتضمن مواد إباحية حتى للمستخدمين صغار السن.

ووجدت الخطوة الحكومية التي تشرف عليها هيئتان حكوميتان سعوديتان، إحداهما مسؤولة عن حجب المواقع والتطبيقات على شبكة الإنترنت، تأييدًا كبيرًا من قبل المدونين السعوديين، سيما أولياء الأمور الذين يخشون على أبنائهم.

وقدم عدد من السعوديين المؤيدين للخطوة التي تنتهي باتخاذ إجراءات قانونية ضد ”يوتيوب“، إذا لم يوقف بث المحتوى الإعلاني المخالف، اقتراحات في حال تطور الخلاف بين الرياض و“يوتيوب“ إلى حد حجبه في المملكة.

وقال مدون يدعى ياسر، إن توفير بديل مشابه ليوتيوب على مستوى العالم العربي ككل هو أحد الحلول لحماية المستخدمين العرب من الموقع.

وكتب في توضيح لاقتراحه ذاك ”نتمنى ان يكون هناك بديل لليوتيوب تحت مسمى أربتيوب يكون مشابها لليوتيوب على مستوى الوطن العربي وليس محصورا على بلد معين لحماية فكرنا وعقيدتنا ومستقبل أبنائنا“.

نتمنى ان يكون هناك بديل لليوتيوب تحت مسمى أربتيوب يكون مشابه لليوتيوب على مستوى الوطن العربي وليس محصور على بلد معين لحماية فكرنا وعقيدتنا ومستقبل ابنائنا .#السعودية — ياسر (@yassersawady) July 23, 2022

بينما يعتقد الصحفي السعودي، عبدالمجيد الحربي، أن منصة ”يوتيوب“ عمدت ”مؤخرًا إلى السماح بنشر إعلانات جنسية بذيئة للمستخدمين في الخليج، من أجل التسويق لخدمة يوتيوب بريميوم“.

السلطات السعودية تطلب من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة التي تتعارض مع القيم والمبادئ، وفي حال عدم إزالتها فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

– عمدت منصة #يوتيوب مؤخرًا إلى السماح بنشر إعلانات جنسية بذيئة للمستخدمين في الخليج، من أجل التسويق لخدمة يوتيوب بريميوم. — عبدالمجيد الحربي 🇸🇦 (@taranim1) July 23, 2022

ويدعم ذلك التحليل تأكيد كثير من المغردين السعوديين أنهم لجؤوا إلى الاشتراك في خدمة ”بريميوم“ التي لا تتضمن أي إعلانات لضمان عدم مشاهدة أطفالهم أي مواد مخالفة للقيم والمبادئ المحافظة.

وقدم نايف مدخلي، وهو أحد أشهر المدونين في المملكة بلقبه المعروف ”نايفكو“، اقتراحًا آخر لمواجهة إعلانات ”يوتيوب“ المخالفة للقوانين في المملكة، ودعا حتى قبل صدور إنذار الرياض ليوتيوب إلى مقاطعة الشركات السعودية ليوتيوب.

وقال في سلسلة تغريدات ”المُلاحظ أن يوتيوب وبعض الشبكات الاجتماعية، بدأت تسمح بالإعلانات الإباحية مؤخرًا فجأة بالرغم من أن ذكاءها الاصطناعي كان يمنع مثل هذه الإعلانات سابقًا، يرى محللون أن ذلك قد يكون حركة من هذه الشبكات لدفع الناس للاشتراك المدفوع فيها“.

المُلاحظ ان يوتيوب وبعض الشبكات الاجتماعية، بدأت تسمح بالإعلانات الإباحية مؤخرًا فجأة بالرغم من إن ذكاءها الاصطناعي كان يمنع مثل هذه الإعلانات سابقًا يرى محللون أن ذلك قد يكون حركة من هذه الشبكات لدفع الناس للاشتراك المدفوع فيها الحلول من وجهة نظري في هذا السرد 👇 — نايفكو NAIF (@naifco) July 22, 2022

وأضاف: ”الحلول من وجهة نظري.. هذه التطبيقات لا تتخوف من إجراءات حجبها في الدول، لأنها تعلم أن إجراءات الحجب طويلة ومعقدة، الحل ببساطة هو الضغط عليها بمنع الشركات والجهات الحكومية من الإعلان فيها، هيئة الاتصالات، المرئي والمسموع، وزارة التجارة أو الجهة المعنية بذلك، تخاطب هذه الشركات بإنذار شديد اللهجة..“.

وتابع: ”مخاطبة هذه الشركات وتهديدها بإيقاف الإعلانات من السعودية، في حال استمرار هذه التطبيقات بنشر الإعلانات ذات الإيحاءات الإباحية، سيكون له أثر كبير في اتخاذ هذه التطبيقات لإجراءات جادة لحماية مصالحها.. السعودية تعتبر أكبر سوق للإعلانات في المنطقة، واستخدام هذه الورقة مفيد“.

مخاطبة هذه الشركات وتهديدها بإيقاف الإعلانات من السعودية، في حال استمرار هذه التطبيقات بنشر الإعلانات ذات الإيحاءات الإباحية ، سيكون له أثر كبير في اتخاذ هذه التطبيقات لإجراءات جادة لحماية مصالحها السعودية تعتبر أكبر سوق للإعلانات في المنطقة، واستخدام هذه الورقة مفيد 👍 — نايفكو NAIF (@naifco) July 22, 2022

ولم تعلق ”يوتيوب“ على الإنذار السعودي حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وما إذا كانت ستلتزم بشروط الرياض التي قالت في بيان مشترك لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المسؤولة عن حجب المواقع في المملكة، إن الطلب ”بإزالة تلك الإعلانات جاء تأكيدًا على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة“.

وقال البيان السعودي أيضًا إنه ”لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفًا ضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة وسياسة منصة يوتيوب“.

وأضاف ”طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع“.

بيان مشترك | هيئة الإعلام #المرئي_والمسموع وهيئة الاتصالات @CITC_SA تطلبان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة.https://t.co/1wFvxmyovZ pic.twitter.com/Iu4EUVwdbo — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 23, 2022

وتحظر هيئة الاتصالات عددًا كبيرًا من المواقع والتطبيقات في شبكة الإنترنت لمخالفة القوانين السارية في البلاد، وبينها مئات آلاف المواقع الإباحية، بينما تتيح لمواطنيها التبليغ عن المواقع المخالفة قبل أن تبدأ بمتابعة تلك البلاغات.