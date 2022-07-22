"فيسبوك" تستجيب لمستخدميها بتسهيل التصفح على الهاتف

قررت شبكة ”فيسبوك“ الاستجابة لطلبات مستخدميها بتسهيل التصفح على هواتفهم الذكية بإجراء تغييرات كبيرة على تطبيق الهاتف الذكي الخاص بهم.

وذكرت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الجمعة، أن الشبكة الاجتماعية استمعت أخيرًا للتحديث الأكثر طلبًا والذي يأتي أخيرًا إلى هواتف أندرويد وآيفون.

وقالت الصحيفة نقلًا عن بيان للشركة: ”هناك أخبار سارة لمليارات مستخدمي فيسبوك، إذ قامت الشبكة المملوكة لشركة Meta أخيرًا بترقية تطبيقها لتسهيل العثور على أحدث المنشورات من الأصدقاء والعائلة“.

وأشارت إلى أن أي شخص يستخدم الشبكة الاجتماعية بانتظام سوف يدرك جيدًا أن فيسبوك تقرر حاليًا ما تريد عرضه لك في تطبيق ”موجز الأخبار“ عبر خوارزمية مدمجة.

وأضافت الصحيفة: “ لقد كان الأمر محبطًا لسنوات لأنه يمكن أن يجعل من المستحيل العثور على منشورات جديدة.. ولحسن الحظ، كل شيء على وشك أن يتغير بقرار فيسبوك أخيرًا تقديم علامة تبويب ”موجز ويب“ جديدة يعرض أحدث المنشورات بترتيب زمني“.

ووفقًا للشركة، تعد هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لأنها ستضمن عدم تفويت المستخدمين لمنشورات الأصدقاء.

وقالت الشبكة في بيانها: ”نحن نقدم ميزة جديدة وهي علامة تبويب تتيح لك مشاهدة أحدث المشاركات من أصدقائك وصفحاتك ومجموعاتك بسهولة.. ويمكنك تنظيم قائمة مفضلة للأصدقاء والصفحات التي تهتم بها كثيرًا وتصفية محتواها في علامة التبويب الجديدة هذه“.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة بدأت في طرح التحديث لبعض المستخدمين اليوم الجمعة على الرغم من أنه يبدو أن معظمهم لن يرى علامة التبويب الجديدة حتى الأسبوع المقبل.

وأكدت فيسبوك أنه ”بدءًا من اليوم، سيرى بعض الأشخاص“ الخلاصات ”كعلامة تبويب في شريط الاختصارات الخاص بهم؛ على نظام iOS“،

ونوهت إلى أن هذا الشريط يوجد في الجزء السفلي من التطبيق، وعلى أندرويد في الجزء العلوي“، وأنه من المتوقع أن ”يتم طرح هذه التحديثات على مستوى العالم خلال الأسبوع المقبل“.

تجدر الإشارة إلى أن ”فيسبوك“ ستستمر في عرض منشورات عشوائية عند تشغيل التطبيق على الرغم من أن الأمور تتغير مع إدخال قسم الصفحة الرئيسية الجديد.

وقالت الشركة إنها ستعرض محتوى مخصصًا بشكل فريد في هذه النافذة، والذي يجب أن يقلل من الفوضى، ويقدم فقط الأشياء التي يعتقد أنها ستثير اهتمام المستخدم.

وتابعت: ”من الصفحة الرئيسية، يمكنك إنشاء ملف، ومعرفة ما يشاركه اتصالاتك في الخلاصة وفي القصص، وبناء مجموعة فوق الاهتمامات الجديدة والمشترك.. ويأخذ هذا النظام في الاعتبار آلاف الإشارات للمساعدة في تجاوز الفوضى وترتيب المحتوى بالترتيب الذي نعتقد أنه سيكون الأكثر قيمة“.