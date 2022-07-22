"انستغرام" تكشف عن تعديل جديد بشأن منشورات الفيديو

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور، ”انستغرام“، يوم الخميس، أنه سيتم مشاركة منشورات الفيديو الجديدة التي تقل مدتها عن 15 دقيقة كمقاطع ”Reels“.

وأوضحت المنصة في الوقت ذاته، أن مقاطع الفيديو المنشورة قبل هذا التغيير ستبقى كمقاطع فيديو ولن تصبح ”Reels“.

وكانت ”انستغرام“ بدأت في اختبار هذا التغيير منذ بضعة أسابيع.

وقال آدم موسيري، رئيس ”إنستغرام“، إن ”التغيير يعد جزءا من جهود الشركة لتقديم تجربة غامرة عبر خاصية ملء الشاشة بشكل أكبر“.

وأشار موسيري -في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام- إلى أن الشركة ”تعمل أيضًا على دمج مقاطع الفيديو وعلامات تبويب Reels في ملفات تعريف المستخدمين في ملف واحد من أجل إنشاء مكان واحد لكافة مقاطع الفيديو عبر التطبيق الرقمي“.

وأضاف: ”نحاول أن نجعل انستغرام يعمل بشكل أفضل من خلال مقاطع الفيديو Reels.. لدينا هذا الأسبوع عدد من الإعلانات حول كيفية تحسين مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة“.

وتابع: ”أهم شيء هو أننا سنحصل على تنسيق فيديو واحد على التطبيق. نريد أن يكون استخدام المنصة بسيطا وسهلا“.

وبعد هذا التغيير، إذا تم نشر مقطع فيديو من حساب شخصي عام (Public)، يمكن لأي مستخدم اكتشافه واستخدام صوته الأصلي لإنشاء مقطع فيديو خاص به.

أما إذا كان الحساب الشخصي خاصا (Private)، فسيكون ملف الفيديو مرئيا فقط لمتابعي الحساب.

ويمكن منع المستخدمين من إعادة استخدام المقاطع الخاصة، من خلال خاصية ”Remix“ عن طريق إعدادات الحساب.

ومن خلال ميزة ”Remix“ أيضا، يستطيع المستخدمون الاختيار بين ميزات ”الشاشة الخضراء“ أو ”شاشة مقسمة أفقياً أو رأسية“ أو ”عرض تفاعل صورة داخل صورة“ لمنحهم خيار إضافة فيديو تعليق خاص بهم إلى مقاطع Reels موجودة بالفعل، بالإضافة إلى ”Remix For Photos“ الجديدة، والتي تسمح للمستخدمين بإعادة دمج الصور العامة.

كما أعلن موسيري أيضا عن توسع وتحسين مزايا أخرى لمقاطع الفيديو القصيرة، حيث كشف عن ميزة ”Template“ الجديدة، وهي عبارة عن تصفح مجموعة من القوالب المختلفة عند فتح كاميرا ”Reels“ واختيار نموذج والاستعانة به لتصوير مقطع الفيديو.

وقال موسيري عن هذه الميزة: ”نحتاج أحيانا إلى قليل من الإلهام“.

كما أعلن أيضا عن ميزة ”Dual“ التي تسمح للمستخدمين باستخدام جميع كاميرات الهاتف. وبمعنى آخر، يمكن للمستخدم تسجيل محتوى عن طريق الكاميرا الخلفية، وتسجيل ردود فعل صاحب الفيديو نفسه عن طريق الكاميرا الأمامية في الوقت نفسه ونشرها في المقطع ذاته.

وتأتي التحديثات الجديدة في وقت تراهن فيه شركة ”ميتا“، الشركة الأم لـ“انستغرام“، على تنسيق ”Reels“ بشكل أساسي.

وكشفت الشركة أنه في الربع الأول من العام الجاري، شكلت مقاطع ”Reels“ أكثر من 20% من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق الرقمي.