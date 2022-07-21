"فيسبوك" تضيف علامة تبويب جديدة خاصة بالترتيب الزمني

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، تحديثًا جديدًا لشكل الخلاصة الرئيسة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال زوكربيرغ، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إن التحديث عبارة عن إضافة علامة تبويب جديدة تسمى ”Feeds“، موضحًا أنه يمكن للمستخدمين من خلالها رؤية منشورات الأصدقاء والمجموعات والصفحات المنتمين إليها فقط بـ“ترتيب زمني“.

وأشار زوكربيرغ إلى أن الخلاصة الجديدة ”لن تسيطر عليها خوارزمية“ المنصة.

وبمعنى آخر، لن تعرض الميزة الجديدة أي توصيات للمنشورات أو الصور أو مقاطع الفيديو.

وأوضح زوكربيرغ أن علامة تبويب ”Home“ ستكون الخيار التلقائي للخلاصة الرئيسة لمنصة ”فيسبوك“؛ أي أنها المكان الذي سيرى فيه المستخدم توصيات شخصية.

وأضاف زوكربيرغ أن ”من أكثر الميزات طلبًا على فيسبوك هي التأكد من عدم سهو الأشخاص عن منشورات الأصدقاء. لذلك، أطلقنا علامة تبويب (Feeds)، حيث يمكنك مشاهدة مشاركات من أصدقائك ومجموعاتك وصفحاتك، والمزيد بشكل منفصل بترتيب زمني“.

وتابع: ”ستظل علامة التبويب (Home) هي الخيار التلقائي، حيث ستوصي خوارزميتنا بالمحتوى الذي نعتقد أنه مهم بالنسبة لك، لكن علامة التبويب (Feeds) ستمنحك طريقة لتخصيص تجربتك بشكل أكبر والتحكم فيها.“

وفور إعلان زوكربيرغ، انتشرت التقارير المتخصصة في تحليل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأت أنه قد يكون هناك بعض التداخل بين الخلاصتين، وذلك بعدما أعلنت ”فيسبوك“ أن بعض مشاركات الأصدقاء قد تظهر في علامة التبويب ”Home“، بينما من الممكن أن تعرض علامة تبويب ”Feeds“ بعض الإعلانات أيضًا.

واعتبرت التقارير أن علامة ”Feeds“ هي محاولة من ”فيسبوك“ للعودة إلى هدفها الأساس المتمثل في التركيز بشكل أكبر على النشاطات، والمنشورات، والمشاركات من الأصدقاء والعائلة والمجموعات.

وقالت التقارير المتخصصة أيضًا إن عملاق التواصل يحاول اللحاق بمنافسه الأكبر، ”تيك توك“، الذي أطلق مؤخرًا علامة تبويب جديدة من حيث طريقة عرض المنشورات.

وكانت ”فيسبوك“ قد أعلنت، الأسبوع الماضي، اختبارها السماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى 5 حسابات شخصية، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا عن مطلب حافظت عليه الشركة منذ بداياتها بأن يعرف كل مستخدم نفسه ”بالاسم الحقيقي“.

وقالت الشركة إن التغيير الجديد“سيساعد الناس على بناء خبراتهم بحسب اهتمامتهم وعلاقاتهم.. سيتم ربط هذه الحسابات الإضافية بحساب واحد لكل مستخدم، وستستمر الشركة في مطالبة كل مستخدم بأن يكون له حساب واحد فقط“.