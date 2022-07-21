ميتا تتعاقد مع شركة أزياء رقمية لترقية "متجر أفاتار"

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا عن شراكة جديدة مع شركة الأزياء الرقمية DressX، بهدف إضافة عناصر جديدة للمتجر الخاص بالصور الرمزية الثلاثية الأبعاد ”أفاتار“ الذي أطلقته مؤخرا.

وقالت ميتا، في منشور، إن التعاون الجديد مع DressX سيسمح للمستخدمين بشراء الأزياء المختلفة عبر المتجر المخصص لأفاتار (Avatar Store) وتطبيقها على الصور الرمزية الخاصة بهم عبر منصات الشركة المختلفة، بما فيها فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، وVR Headset Quest.

وأضافت ميتا أن الشراكة مع DressX تهدف لترقية متجرها لتقديم أزياء للمجموعة المتاحة حاليا، وأن ”أسعار الأزياء الجديدة تبدأ من 2.99 دولار حتى 8.99 دولار“، مشيرة إلى أنها ”ستواصل أيضًا تقديم خيارات ملابس مجانية لعملاء المتجر“.

وتقدم شركة DressX مجموعة من الأزياء المختلفة، بما في ذلك الفستان الصغير الفضفاض والبدلة الرياضية التي تحمل شعار الشركة. وسيتم إطلاق تشكيلة DressX الجديدة شهريًا.

وأشارت ميتا إلى أنها تخطط للسماح لصانعي المحتوى المستقلين ببيع تصميماتهم، وهي وظيفة تتيحها DressX بالفعل على نظامها الأساسي الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن DressX ستحصل على جزء من الإيرادات جراء تلك الشراكة.

وكانت ميتا أطلقت ”متجر أفاتار“ لأول مرة في حزيران/يونيو الماضي في الولايات المتحدة وكندا وتايلاند والمكسيك، وهي تعمل الآن على توسيعه ليشمل بلدانا أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت داريا شابوفالوفا وناتاليا مودينوف، مؤسستا DressX، في بيان مشترك: ”نظرًا لكون DressX من أوائل البناة في صناعة الأزياء الرقمية ولديها خبرة واسعة في إنشاء خزانات ملابس رقمية، تفخر الشركة بتوحيد جهودها مع ميتا والسماح للأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتعبير عن شخصيتهم باستخدام مجموعة جديدة من الأدوات بطريقة مختلفة“.

وأضافتا: ”الموضة هي لغة بصرية عالمية، ويشرفنا تمكين الأشخاص من إنشاء صور رمزية على منصات ميتا المختلفة مع إمكانيات لا حصر لها للتعبير عن أنفسهم في العالم الرقمي“.

ومن خلال الشراكة الجديدة، تنضم شركة DressX إلى قائمة العلامات التجارية الأخرى الشهيرة المتعاونة مع ”ميتا“ فيما يخص ”متجر أفاتار“، بما في ذلك Balenciaga وPrada وThom Browne.

وتأتي الشراكة الجديدة، بعدما أعلنت ميتا، يوم الثلاثاء، اعتزامها السماح للمستخدمين بتعيين أفاتار الخاص بهم، كصور أغلفة لحساباتهم الشخصية عبر منصة ”فيسبوك“.

وقالت الشركة إنها تهدف من خلال الميزة، التي تخضع للاختبار حاليًا، إلى ”إبراز روعة الصور الرمزية هذه كونها امتدادًا للهوية الرقمية في المستقبل“.