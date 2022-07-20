واتساب تختبر ردود الفعل السريعة لتحديثات الحالة

على غرار منصة ”إنستغرام“ التي تسمح لمستخدميها بالرد على تحديثات الحالة أو القصص باستخدام الرموز التعبيرية، تختبر منصة المراسلة الفورية الأشهر في العالم، ”واتساب“، ميزة ”ردود الفعل السريعة“ لتحديثات الحالة.

وكانت ”واتساب“ قد أتاحت ردود الفعل على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية (emoji) على النظام الأساسي في مايو الماضي والتي سمحت للمستخدمين بالتعبير عن مشاعرهم تجاه رسالة معينة بستة رموز تعبيرية مختلفة، ثم وسعتها في وقت سابق من يوليو الجاري لتشمل كل الرموز التعبيرية.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع ”WABetaInfo“ التقني، تعمل منصة المراسلة الفورية على إتاحة القدرة لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ فقط عمل ردود أفعال سريعة لتحديثات الحالة (Status)، على غرار ”إنستغرام“ وتطبيق ”ماسنجر“ للمراسلة الخاص بشبكة ”فيسبوك“.

وذكر التقرير أن ”واتساب“ ستسمح قريبًا للأشخاص بـ“رد فعل سريع“ على تحديثات حالة معينة من خلال 8 رموز تعبيرية دون ترك أي تعليقات. وشارك موقع ”WABetaInfo“، وهو المنصة الأشهر في العالم في متابعة أخبار ”واتساب“، لقطة شاشة لشرح الميزة الجديدة، مما يمنح المستخدمين فكرة عما قد تبدو عليها الميزة عند بدء طرحها.

وتتيح الميزة – بشكل مبدئي – ثمانية رموز تعبيرية لاستخدامها كرد فعل؛ وهي ”وجه مبتسم بعيون على شكل قلب“، و“وجه يبكي“، و“شخص يديه مطويتين“، و“تصفيق اليدين“، و“وجه بدموع فرح“، و“وجه بفم مفتوح“، و“الاحتفال“، و“علامة 100 %“.

وبعد الرد على تحديث الحالة، سيتم عرض رد الفعل بالرموز التعبيرية كرد على الحالة داخل الدردشة. والوظيفة ليست متاحة بعد لمختبري النسخة التجريبية ومن المتوقع أن تخضع للتغييرات قبل الإصدار النهائي. وتم رصد الميزة في إصدار تجريبي لتطبيق المراسلة يحمل رقم ”2.22.16.10“ على متجر ”Google Play“.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير آخر لموقع ”WABetaInfo“ أن تطبيق المراسلة الفورية – المملوك لشركة ”ميتا“ – يختبر واجهة جديدة معاد تصميمها لمعرض الصور الخاص بإصدار سطح المكتب الذي يعمل فقط على نظام ”ويندوز“.

وأوضح الموقع التقني أن التحديث متاح للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من التطبيق لنظام ”ويندوز“ والذي يحمل رقم ”2.2227.2.0“ في متجر ”مايكروسوفت“، مشيراً إلى أن التحديث الأخير يسمح أيضاً بمزامنة الملصقات المستخدمة مؤخرًا بين الهاتف وتطبيق سطح المكتب.