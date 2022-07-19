قريبا.. "إكسل" تعاوني وبريد مرئي ضمن مزايا "مايكروسوفت تيمز"

تستعد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ”مايكروسوفت“ لتضمين ميزات جديدة على تطبيقها للاجتماعات ”تيمز“ عبر إضافة إمكانية تحرير عدد من برامجها المكتبية، ومنها ”إكسل“، تعاونيا وبشكل متزامن.

وستكون خدمة ”إكسل لايف“ طريقة جديدة تمكن المشاركين في اجتماعات ”تيمز“ من تحرير جداول بيانات ”إكسل“ معًا، وذلك في إطار تطوير الشركة لتطبيقها الصاعد بقوة، حسبما أورد موقع ”ذا فيرج“ التقني.

ويستند تطوير التطبيق على إضافة ”إكسل لايف“، إضافة إلى إتاحة مشاركة المجتمعين لمقاطع فيديو في الدردشات، وتمكينهم من كتابة التعليقات التوضيحية التعاونية أو رسمها فوق المحتوى المعروض أثناء الاجتماع.

وتعد إضافة ”إكسل لايف“ جزءًا من وظائف ”مايكروسوفت لايف شير“ في تطبيق ”تيمز“، والتي أعلنت ”مايكروسوفت“ عنها بالتفصيل في وقت سابق من العام الجاري.

وتوضح ”نيكول هيرسكويتز“ مديرة مشروع ”مايكروسوفت تيمز“، إن تطوير التطبيق ”يمكن المجتمعين من تحرير إكسل والبدء في تعديله دون الاضطرار أبدًا إلى مغادرة شاشة الاجتماع“.

وتضيف ”هيرسكويتز“: ”لا يحتاج المجتمعون حتى إلى تثبيت أو تشغيله على أجهزتهم“.

ومن المتوقع إطلاق التطوير الخاص بدمج إكسل في ”مايكروسوفت تيمز“ في شهر آب/أغسطس المقبل، فيما تبدأ إتاحة التعليقات التوضيحية التعاونية، اليوم الثلاثاء.

وتتيح تلك التعليقات لجميع المشاركين في الاجتماعات الرسم أو الكتابة أو التفاعل فوق أي محتوى تمت مشاركته في الاجتماع، عبر ذات الأدوات الموجودة بتطبيق ”وايت بورد“، الذي طورته ”مايكروسوفت“، لكن دون الحاجة إلى تشغيل تجربة منفصلة أو استيراد محتوى لبدء التعليقات التوضيحية.

وتم تصميم التعليقات التوضيحية التعاونية لتكون سريعة الزوال، إذ تظل حية فقط داخل اجتماع ”تيمز“، ولا يمكن تصديرها حتى الآن، حسبما ذكرت ”هيرسكويتز“، التي نصحت مستخدمي ”تيمز“ بالتقاط الصور أو لقطات الشاشة لحفظها والرجوع إليها مستقبلا.

أما آخر إضافة في تطوير ”تيمز“ فهي إتاحة تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وإرسالها إلى أي من المشاركين في الاجتماع، ما يقدم خدمة ”بريد صوتي ومرئي“ شبيهة بخدمة مقاطع الفيديو التي أطلقتها شركة ”سلاك“ العام الماضي.

ويتيح التطوير لمقطع الفيديو المرسل عبر هذا البريد أن يصل لمدة دقيقة كاملة، وهي مدة مثالية للاتصال غير المتزامن، وفق ”هيرسكويتز“.