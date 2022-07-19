"فيسبوك" تعتزم إتاحة "أفاتار" صورًا لأغلفة الحسابات

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، السماح للمستخدمين بتعيين ”الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد“ الخاصة بهم، والمعروفة باسم ”أفاتار“، كصور أغلفة لحساباتهم الشخصية.

وقالت شركة ”ميتا“، المالكة لـ“فيسبوك“، إنها تهدف من خلال الميزة – التي تخضع للاختبار حاليًا – إلى ”إبراز روعة الصور الرمزية هذه كونها امتدادًا للهوية الرقمية في المستقبل“.

وقال مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير والذي كشف عن الاختبار لأول مرة إن ”فيسبوك تتيح ميزة الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد لصور الغلاف“.

ولم يكتفِ عملاق التواصل بجعل الصور الشخصية وصور الغلاف للحسابات الشخصية للمستخدمين على شكل شخصيات كرتونية فقط، بل إنه سمح لهم أيضًا بتركيب ”الأفاتار“ الخاص بهم على مناظر طبيعية متخيلة أو صور أماكن مزيفة.

وتأتي خطوة ”فيسبوك“ لمساعدة المستخدم على تأسيس صورته الرمزية كتمثيل لنفسه، ومواءمة نشاطه عبر الإنترنت مع هذه الشخصية، والتي ستصبح في المستقبل القاعدة العامة في عوالم ”الواقع الافتراضي“ و“الواقع المعزز“ عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ وتطبيق المراسلة، ”ماسنجر“.

وللتشجيع على استخدام ”الأفاتار“، أتاحت شركة ”ميتا“ لمستخدميها شراء أحدث الملابس لصورهم الرمزية لجعلها أكثر تميزًا بين نظيراتها، وكانت ”فيسبوك“ قد أطلقت، أوائل يوليو/ تموز الجاري، تجربة جديدة فيما يخص ”القطع المشفرة غير القابلة للاستبدال“، والمعروفة باسم ”NFT“.

وقالت الشركة، إنها تتيح التجربة الجديدة مع ”عدد محدود“ من المبدعين وصانعي المحتوى، مشيرة إلى أنها بدأت بطرح تدريجي يسمح لمجموعة من المبدعين في الولايات المتحدة بنشر مقتنياتهم الرقمية على منصتها.

ومن خلال الاختبار الجديد، سيتمكن صانعو المحتوى المؤهلون للاختبار، من إظهار قطعهم المشفرة ”NFT“ تحت علامة تبويب جديدة، كما سيكون لهم ملصق مخصص باسم ”مقتنيات رقمية“.

وشارك نافديب سينغ، مدير قسم المنتجات في شركة ”ميتا“، آنذاك لقطات شاشة لاختبار ميزة ”دعم المقتنيات الرقمية“، والتي توضح إمكانية نشر الـ“NFT“ عبر الخلاصة الرئيسة للمستخدم والنقر عليها للحصول على جميع التفاصيل حولها.

كما أكدت الشركة أن الميزة مجانية دون أي رسوم إضافية مرتبطة بنشر أو مشاركة المقتنيات الرقمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لن توفر القدرة على تحويل القطع المشفرة إلى إعلانات في الوقت الحالي.