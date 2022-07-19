"يوتيوب" تضيف مزايا جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

أضافت شركة ”يوتيوب“، ميزات إبداعية جديدة عبر منصتها الرقمية لتعزيز تجربة المستخدمين فيما يتعلق بخاصية ”المقاطع القصيرة“، بالإضافة إلى ميزات أخرى خاصة بميزة ”المسودات“.

وطرحت ”يوتيوب“، المملوكة لشركة ”غوغل“ الأمريكية، خيار ”قص“ جديدًا، من شأنه أن يمكّن منشئ المحتوى من أخذ عينات (من 1 إلى 5 ثوانٍ) لاستخدامها كمقدمة للفيديو القصير الخاص بهم.

وشاركت منصة الفيديو الأشهر في العالم، لقطات شاشة لتوضيح الميزة الجديدة، التي تظهر أنه يمكن لصانعي المحتوى الوصول إلى خيار القص الجديد عبر الزر ”إنشاء“ على صفحات المشاهدة، فيما يمكن للمستخدمين الوصول للميزة الجديدة من خلال النقر على النقاط الثلاث أثناء مشاهدة المقطع القصير.

وإذا قام المستخدم بإنشاء مقطع قصير عبر ميزة ”القص“، سيتم تضمين رابط إحالة في المقطع إلى المصدر الأصلي، وهو ما يسهم بكسب مشاهدات إضافية للمحتوى الأصل عبر روابط الإحالة، بحسب الشركة.

وأعلنت ”يوتيوب“ عن توسيع ميزة ”الشاشة الخضراء“ الخاصة بالمقاطع القصيرة، التي كانت قد أطلقتها لأول مرة، في شهر أيار/ مايو الماضي، لعدد محدود من المستخدمين، حينما أتاحتها لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“، قبل إتاحتها لاحقًا لمستخدمي ”iOS“.

وتشبه ميزة ”الشاشة الخضراء“، إلى حد كبير، مثيلتها في منصة ”تيك توك“، التي تتيح للمستخدمين أخذ عينات لمدة تصل إلى 60 ثانية من مقاطع فيديو قصيرة أو مقاطع فيديو أخرى مؤهلة عبر ”يوتيوب“، والتي يمكنهم استخدامها بعد ذلك كخلفية للمقطع القصير الخاص بهم.

وقالت ”يوتيوب“ في منشور، إنه ”يمكنك التحكم فيما إذا كنت ترغب في استخدام الصوت أو الفيديو، أو كليهما من الفيديو الأصلي الذي تختبر عيّنة منه، ويمكنك التحكم في مدى بروزك على الشاشة عن طريق ضم صورتك أثناء وجودك عبر الكاميرا“.

وأضافت أنه ”على غرار القص، إذا قام شخص ما بتجربة المحتوى الخاص بك لإنشاء فيديو شاشة خضراء، سيكون هناك رابط إحالة يمكن للمستخدمين النقر فوقه لإعادتهم إلى مصدر الفيديو الأصلي“.

كما وسّعت ”يوتيوب“ من ميزة ”المسودات“ الخاصة بالمقاطع القصيرة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن حفظ العديد من المسودات كما يشاءون ضمن تدفق إنشاء الفيديوهات القصيرة، وذلك بعد أن كان باستطاعت منشئي الفيديوهات القصيرة تخزين مسودة واحدة فقط في كل مرة.

ويظهر زر ميزة ”مسودات“، المتاحة حاليًا لمستخدمي ”آيفون“ فقط، جديد لمنشئي المحتوى عبر الكاميرا أثناء تصوير المقطع في أسفل يمين الشاشة، بحسب الشركة، التي قالت إن الميزة ستكون مرتبطة بجهاز واحد فقط، وهو ما يعني أنه إذا قام المستخدم بتغيير هاتفه الذكي، على سبيل المثال، فلن يتمكن من الوصول إلى ”المسودات“ من الهاتف الآخر.