إنستغرام تسمح للمستخدمين بالتسوق عبر الرسائل المباشرة

أعلنت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستغرام، اليوم الاثنين، أن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وقالت ميتا إن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل.

وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة إن خاصية إنستغرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة ”ميتا باي“ للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.