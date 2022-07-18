بميزات التطبيق نفسها.. إطلاق نسخة الويب من "سناب شات"

أطلقت شركة ”سناب“ الأمريكية للكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي نسخة الويب من تطبيق الفلاتر الشهير الخاص بها ”سناب شات“، لتحظى بالميزات الأساسية نفسها المتوفرة بتطبيق الهواتف الذكية.

ويمكن لمستخدمي ”سناب شات“ التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وإضافة نص ورسومات وإرسالها إلى المتلقين، وتُعرف الصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر التطبيق على أنها ”لقطات“.

وأعلنت الشركة الأمريكية، الإثنين، أنها تقدم نسخة الويب من تطبيقها للويب للسماح للمستخدمين بإرسال اللقطات والدردشة مع الأصدقاء عبر مكالمات الفيديو، وكل ذلك من أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم.

وأوضحت الشركة أنها أتاحت تجربة الويب في الوقت الحالي لمشتركي الخدمة المدفوعة ”Snapchat +“ في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتقدم للمستخدمين ميزات حصرية، مثل القدرة على تغيير رمز التطبيق ومعرفة من أعاد مشاهدة قصصهم، وتبلغ تكلفة الاشتراك 3.99 دولار شهريا.

وأشارت الشركة أنها تخطط في الأيام القليلة المقبلة لطرح الخدمة لمشتركي ”Snapchat +“ أيضاً في فرنسا وألمانيا والإمارات والسعودية، قبل إتاحتها لجميع المستخدمين في العالم.

وباستخدام نسخة الويب من ”سناب شات“، يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل واللقطات، وكذلك الدردشة عبر الفيديو والمكالمات العادية.

كما تتيح الخدمة للمستخدمين أيضا الاستفادة من ميزات المراسلة المتوفرة على الهاتف المحمول، بما في ذلك ردود فعل الدردشة.

وقالت الشركة إنها تخطط لجلب ميزة ”العدسات“ (أو Lenses) الخاصة بها إلى مكالمات الفيديو في المستقبل.

وللوصول إلى خدمة الويب، يحتاج المستخدمون إلى التوجه إلى رابط ”web.snapchat.com“ وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ“سناب شات“، ثم بعد ذلك، يطلب الرابط من المستخدم إكمال التحقق بخطوتين على هاتفه افتراضيًا.

وبمجرد فتح ”سناب شات“ للويب، يمكن للمستخدم متابعة محادثاته من حيث تركها على الهاتف المحمول. وعندما يستخدم الشخص إصدار سطح المكتب من ”سناب شات“، ستظهر خاصية ”Bitmoji“ الخاصة به في الدردشات مع جهاز كمبيوتر محمول للإشارة إلى الآخرين بأنه يدخل إلى الدردشة عبر نسخة الويب.

وتتضمن تجربة الويب شاشة خصوصية تخفي نافذة ”سناب شات“ إذا نقر المستخدم بعيدًا لمهمة أخرى.

وعلى غرار تجربة التطبيق على الهاتف المحمول، سيتم حذف الرسائل التي يتم إرسالها عبر نسخة الويب تلقائيًا بعد 24 ساعة.

وزعمت الشركة أن نسخة الويب من تطبيقها ”سناب شات“، ستمنع الأشخاص من التقاط لقطات شاشة.

في المقابل، يرى بعض خبراء وسائل التواصل أن الشركة الأمريكية تدرك جيداً أنه لا يزال بإمكان الأشخاص التقاط صورة على الشاشة من هواتفهم، معتبرين أن تجربة الويب الجديدة ليست مثالية كما تدعي الشركة.

وقال متحدث باسم شركة ”سناب“: ”نظرًا لأن الكثيرين في مجتمعنا يقضون المزيد من الوقت على الإنترنت، سواء كان ذلك للتعلم عن بُعد أو العمل أو البث المباشر أو مجرد التصفح العادي، فقد رأينا فرصة كبيرة لتسهيل بقاء مجتمعنا على اتصال طوال اليوم، ولا يمكننا الانتظار لجلب إمكانيات سناب شات الأساسية المفضلة لدينا إلى الويب“.

وأضاف أن الشركة تركز في الوقت الحالي على جلب الميزات الأساسية للتطبيق إلى الويب لتقديم تجربة مميزة للمستخدمين هناك، مشيراً إلى أن الشركة تخطط أيضاً لجلب الميزات الأخرى للتطبيق، بما في ذلك عرض ”القصص“ و“الذكريات“، إلى تجربة سطح المكتب في المستقبل.

ويأتي إطلاق شركة ”سناب“ خدمةَ الاشتراكات ونسخةَ الويب من تطبيقها في الوقت الذي تسعى فيه إلى التنافس بشكل أفضل مع منصتي ”تيك توك“ و“إنستغرام“.