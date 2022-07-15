تويتر تختبر ميزة "خلاصات مخصصة".. ما فائدتها؟

تختبر شركة تويتر، ميزة ”الخلاصات المخصصة“ الجديدة عبر منصتها الرقمية، وهي عبارة عن إضافة شكل جديد للخلاصة (Feed).

وقالت الشركة إن فريقا من مطوريها عمل على تصميم ”خلاصة مخصصة“، حيث سيتم دمج التغريدات والوسائط المتعددة حول موضوع أو اهتمام معين.

وأضافت الشركة الأمريكية: ”الخلاصات المخصصة هي خلاصات منظمة، قد يتم إنشائها بواسطة جهات خارجية تقوم بتحديد وتقديم محتوى حول اهتمامات أو أحداث معينة، استنادًا إلى رؤى عامة“.

وأعلن أمير شيفات، رئيس قسم المنتجات لدى ”تويتر“، عن التجربة الجديدة من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي، قال فيها إن الشركة كلفت فريق المطورين بعمل محاكاة للتجربة الجديدة، على برنامج التلفزيون الواقعي الأمريكي الشهير، ”The Bachelorette“، على سبيل المثال والاختبار.

وأضاف شيفات: ”الخلاصة المخصصة لبرنامج The Bachelorette ستكون متاحة لمجموعة صغيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا لنسخة الويب لمدة 10 أسابيع، وهي المدة الذي يستغرقها البرنامج“.

كما أشار إلى أن المستخدمين الخاضعين للتجربة سيُطلب منهم تثبيت الخلاصة الجديدة المخصصة للبرنامج الواقعي بجوار خلاصتهم التقليدية في الصفحة الرئيسية، موضحا أن اختيارهم سيتم بناءً على مدى متابعتهم واهتمامهم بأخبار البرنامج الواقعي على منصة التغريدات.

ووفقا لمنشور عبر موقع الدعم الفني للشركة (Twitter Support)، يتم تحديد المحتوى الذي يظهر في ”الخلاصة المخصصة“ وترتيبه بناء على مدى ملاءمته للموضوع باستخدام معلومات مثل مصطلحات البحث والموضوعات والتنظيم اليدوي.

وبمعنى آخر، سيتم عرض المحتوى وفقا للخوارزميات الموجودة بالمنصة، حيث لا يوجد حاليا خيار للتبديل بين أنواع العرض التقليدية.

وفي هذا الشأن، قال شاوكي أمدو، المتحدث باسم ”تويتر“: ”على الرغم من أن هذا لا يزال استكشافا مبكرا للإمكانيات التي يمكن أن توفرها الخلاصات المخصصة للأشخاص الذين يستخدمون المنصة، فإننا متحمسون للتعلم من هذا الاختبار، حيث نتطلع إلى منح الأشخاص المزيد من الطرق للمشاركة في المحادثة العامة، وخيارات أكبر بشأن المحتوى الذي يرونه على منصتنا“.

وكانت ”تويتر“ قد أعلنت، الأربعاء، عن اختبار آخر لميزة جديدة توصي بوضع ”تذكيرات لإضافة نص بديل للصور“ المرفقة بالتغريدة المنشورة.

وتعد ميزة ”النص البديل“ من ”تويتر“ ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص المكفوفين، أو ضعاف البصر الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة لفهم التغريدات التي تحتوي على صور أو لقطات شاشة أو نشرات إعلانية.

وأوضح أمدو: ”سيتمكن المستخدمون من تشغيل وإيقاف الخدمة الجديدة عن طريق الإعدادات.. والتذكير سيظهر على شكل نافذة منبثقة قبل نشر الصور على المنصة دون نص بديل، على غرار النافذة المنبثقة التي تشجع المستخدمين على قراءة منشور ما قبل إعادة تغريده“.