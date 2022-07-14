تعطل خدمة انستغرام وانقطاعها عن آلاف المستخدمين

أفاد موقع ”داون ديتكتور“، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر في الولايات المتحدة، أن آلاف المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تطبيق ”انستغرام“ التابع لشركة ميتا.

وقال الموقع إن ما يقرب من 24 ألف مستخدم لانستغرام تأثروا بتعطل الخدمة بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم ميتا في بيان: ”علمنا أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في استخدام انستغرام.. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أي إزعاج“.

ووفقا لموقع ”داون ديتكتور“ يصل عدد المستخدمين المتأثرين بالعطل في الوقت الراهن إلى قرابة الألفين.

وتعطلت خدمات ”تويتر“ في وقت سابق من يوم الخميس لمدة ثلاث ساعات تقريبا مما أثر على ما يصل إلى 50 ألف مستخدم في وقت الذروة.

وكانت خدمات تطبيقات واتساب وانستغرام وماسنجر التابعة لميتا، قد تعطلت أيضا في نهاية العام الماضي وانقطعت عن مليارات المستخدمين.