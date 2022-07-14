"فيسبوك" تختبر طرقا للسماح بعمل 5 ملفات شخصية مرتبطة بحساب واحد

قالت ”ميتا بلاتفورمز“، اليوم الخميس، إن شبكتها للتواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تختبر طرقا للسماح للمستخدمين بأن يكون لكل منهم ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية، والتي ستكون مرتبطة بحساب واحد.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع واحد من كشف الشركة عن أمر آخر وهو تعديل كيفية تسجيل المستخدمين للدخول إلى سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لتتراجع عن تغيير سابق لطلب وجود حسابات من ”فيسبوك“، على الأجهزة.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زكربيرغ في منشور على فيسبوك يوم الخميس الماضي، إن الشركة ستطرح نظام ”حسابات ميتا“ الجديد الخاص بها اعتبارا من آب/أغسطس.

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن خطط لإزالة شرط تسجيل الدخول إلى ”فيسبوك“ العام الماضي، بعد رد فعل عنيف من المستخدمين الذين سبق لهم استخدام سماعات الرأس بواسطة حسابات منفصلة من أوكيولوس، وهي شركة الواقع الافتراضي التي استحوذت عليها ميتا، المعروفة آنذاك باسم فيسبوك، في عام 2014.

وقالت الشركة في منشور إنه من خلال هيكل تسجيل الدخول الجديد، ستتحكم ”حسابات ميتا“ في الوصول للأجهزة وإدارة عمليات شراء التطبيقات، بينما ستمثل ملفات تعريف ”ميتا هورايزن“ الوجود الاجتماعي للمستخدمين في الواقع الافتراضي.

وأضافت أنه سيكون لدى المستخدمين أيضا خيار ربط ملفاتهم الشخصية في مركز موحد لحسابات ميتا، والذي سيدمج الاتصالات الحالية بفيسبوك أو إنستجرام أو مسنجر في تجارب الواقع الافتراضي الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم الشركة إنه ”بالنسبة للحسابات التي لم تتم إضافتها إلى مركز الحسابات، فإن الشركة ستجمع فقط بيانات المستخدم عبر التطبيقات لحساب عدد المستخدمين وفرض قواعد السلامة“.

وأعلنت ”ميتا“ عن خطط لتوحيد هيكل المراسلة عبر التطبيقات في عام 2019، وفي وقت لاحق من ذلك العام أطلقت خدمة دفع، تسمى الآن ”ميتا باي“، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها معالجة المعاملات عبر ”فيسبوك“ و“مسنجر“ و“إنستغرام“ و“واتس آب“.