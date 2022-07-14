واتساب يختبر ميزة جديدة.. ما الذي سيتغير بخاصية الـ"Status"؟

يختبر تطبيق المراسلة الفورية، ”واتساب“، ميزة جديدة تسمح بإمكانية مشاركة تحديثات حالة ”صوتية“ (Voice Status) إلى جانب التحديثات التقليدية الحالية التي تستخدم الصور والفيديوهات.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع ”WABetaInfo“ التقني، ستجعل خطوة تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة ”ميتا“، من السهل على الأشخاص الاحتفاظ بالملاحظات الصوتية ونشرها كتحديث لحالتهم.

ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير وليست مرئية لمختبري الإصدار التجريبي.

وأوضح ”WABetaInfo“ -المنصة الأشهر في العالم لمتابعة أخبار ”واتساب“- أنه تم رصد الميزة في إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة لنظام تشغيل ”أندرويد“، والذي يحمل رقم ”v2.22.16.3“.

ومن المحتمل أن يطلق على الملاحظة الصوتية المشتركة كتحديث للحالة اسم ”حالة الصوت“ (أو Voice Status).

ويتضمن تقرير الموقع التقني أيضا لقطة شاشة تعرض ”رمز“ ملاحظة صوتية في أسفل علامة تبويب الحالة، مما يمنح المستخدمين فكرة عما قد تبدو عليه الميزة عند بدء طرحها.

وستتم حماية ”حالة الصوت“ عن طريق التشفير من طرف إلى طرف وستكون مرئية للأفراد المحددين في إعدادات خصوصية الحالة. وقد تتغير الميزة قبل طرحها لمختبري النسخة التجريبية أو لعامة الناس.

وفي الآونة الأخيرة، رصد موقع ”WABetaInfo“ تطبيق ”واتساب“ وهو يطور ميزة مزامنة الدردشة التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بمزامنة الدردشات بين هاتفين ذكيين.

وتم رصد التطبيق أيضاً وهو يعمل على إضافة خيار للسماح للمستخدمين بإخفاء حالتهم عبر الإنترنت. وستسمح هذه الوظيفة للمستخدمين باختيار من يمكنه رؤيته عندما يكونون متصلين على تطبيق المراسلة الفورية.

وكان تطبيق ”واتساب“ طرح الشهر الماضي ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد جهات اتصال معينة يمكن رؤية صورهم الشخصية وحالة ”آخر ظهور“.

وكان لدى المستخدمين ثلاثة خيارات لإعدادات الخصوصية؛ الأول هو ”الجميع“، مما يعني أن حالة الظهور ستكون مرئية للكل.

أما الخيار الثاني فهو ”جهات الاتصال الخاصة بي“، وهذا يعني أن الحالة ستظهر لجهات الاتصال المحفوظة أرقامهم على الهاتف“.

وأخيرًا خيار ”لا أحد“، وهو مخصص للأشخاص الذين لا يريدون ظهور آخر حالة ظهور الخاصة بهم لأي شخص.

وطرح ”واتساب“ الآن خيارًا رابعًا وهو ”جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء“، والذي يستطيع المستخدم من خلاله ”استبعاد أشخاص محددين في جهات الاتصال الخاصة به من رؤية معلوماته الشخصية، مثل ”الصورة الشخصية“ و“حالة الظهور“ الخاصة به أيضًا.

في غضون ذلك، أصدرت شركة ”واتساب“، الثلاثاء، تحذيرًا صارمًا لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ تطالبهم فيه بتوخي الحذر من ”الإصدارات المزيفة“ من تطبيقات المراسلة الفورية المختلفة، والتي بدأت بالانتشار خلال الفترة الماضية.

وحذر الرئيس التنفيذي لـ“واتساب“، ويل كاثكارت، الأشخاص الذين يستخدمون أي نسخة معدلة من التطبيق ”سينتهي بهم الأمر إلى ورطة كبيرة“.