"Open Doors".. تطبيق جديد من "تروكولر" للمحادثات الصوتية

أطلقت شركة ”تروكولر“ السويدية المالكة لتطبيق تحديد هوية المتصل الأشهر في العالم، تطبيق ”محادثات صوتية“ جديد خاص بها يسمى ”Open Doors“.

وكشفت الشركة أنه تم تطوير التطبيق الجديد من قبل فريق عمل ”تروكولر“ في ستوكهولم والهند، مؤكدة أنه تطبيق مجاني متاح لنظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف.

وقالت الشركة إن التطبيق لا يتطلب سوى الوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم للسماح له بالاتصال بها، بالإضافة إلى السماح للولوج إلى الميكروفون والذي بدوره يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالدردشة الصوتية.

وفي إعلانها عن التطبيق الجديد، أوضحت شركة ”تروكولر“ أن المستخدمين المشاركين في أي محادثة لن يتمكنوا من رؤية أرقام هواتف المشاركين الآخرين في نفس المحادثة. ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بالانضمام إلى المحادثات وتركها حسب رغبتهم.

ويعمل التطبيق أيضا على إخبار ”الأصدقاء“ عند قيام المستخدم ببدء محادثة ما أو الانضمام إلى محادثة أخرى، حيث يمكن لهم (الأصدقاء) الانضمام إلى المحادثة عن طريق النقر على ”إشعار الانضمام“ أو عبر رابط يمكن مشاركته بشكل منفصل.

وبمجرد انضمام الأشخاص إلى المحادثة، سيقوم التطبيق أيضا بتنبيه أصدقائهم بطريقة مماثلة.

وفيما يخص عوامل الأمان والخصوصية، شددت الشركة على أن المحادثات التي تتم عبر التطبيق ”مؤمنة بالكامل“، أي لا يتم تخزينها على خوادم الشركة الأم.

وأوضحت الشركة أن واجهة مستخدم التطبيق الجديد متوفرة باللغات الإنجليزية، والهندية، والإسبانية، واللاتينية، والفرنسية. وأضافت أنها تخطط لإضافة المزيد من اللغات لاحقا بناء على طلب المستخدمين.

بدوره، قال نامي زارينغلام، كبير مسؤولي الاستراتيجيات والمؤسس المشارك لتطبيق ”تروكولر“: ”بفضل تروكولر الذي يعمل منذ 13 عاما في الأسواق، أمضينا وقتا طويلا في تعلم كيفية تواصل الناس“.

وأضاف: ”جاءت فكرة تطبيقنا الجديد (Open Doors) في إطار مساعينا المستمرة لمساعدة الأشخاص على إجراء اتصالات جديدة دون تطفل. هذا ما نريد القيام به.. جعل العالم متواصل باستخدام أكثر أشكال الاتصال طبيعية؛ أي أصواتنا“.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق ”Open Doors“ الجديد ليس لديه أدوات إشراف في الوقت الحالي، حيث لا يوجد حد معين لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى محادثة واحدة، لكن الشركة أوضحت أنها تخطط لوضع حد أقصى لعدد المشاركين داخل المحادثات.

ويتمتع المستخدمون عبر التطبيق بميزة كتم أصوات المستخدمين الآخرين. وقال زارينغلام عن هذه الميزة: ”هذه طريقة جيدة لحجب الضوضاء والحفاظ على استمرار المحادثات المفضلة للمستخدم فقط“.

كما يمكن أيضاً للمستخدم الإبلاغ عن أي مستخدم آخر ”إذا شعر تجاهه بعدم ارتياح أو قلق من سلوكياته“.

وعند قيام المستخدم بحظر شخص ما، لن يستطيع سماعه بعد ذلك في المحادثات، لكنه سيستطيع سماع بقية الأشخاص.

وأوضحت شركة ”تروكولر“ في بيان أنها تعمل على المزيد من الميزات لإضافتها لاحقاً إلى التطبيق، مثل ”القدرة على إنشاء دائرة للأصدقاء المقربين“ لبدء محادثات صوتية خاصة، بالإضافة إلى ”مزيد من التحكم في الإشعارات وردود الأفعال التعبيرية“، وميزات أخرى، مثل ”تسجيل المحادثات أو نسخها“.