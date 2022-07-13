بأوامر صوتية.. تعرف على مواصفات نظارة "ميتا" الذكية الجديدة

كشفت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا النقاب، اليوم الأربعاء، عن خواص جديدة أضافتها إلى نظارتها الشمسية الذكية ”Ray-Ban Stories“، للتوافق مع تطبيق المراسلة ”واتساب“ على غرار ”ماسنجر“، وأكد عملاق التواصل الاجتماعي أن جميع الخواص الجديدة يتم الاستمتاع بها ”دون استخدام اليدين“.

وأعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، أنه بدءا من اليوم الأربعاء يمكن للمستخدمين ”إجراء مكالمات“ و ”سماع الرسائل المرسلة إليهم“، إضافة إلى ”إرسال رسائل مشفرة من طرف إلى طرف“ من خلال تطبيق المراسلة الفورية ”واتساب“.

ومن خلال التحديث الجديد يستطيع المستخدم إجراء مكالمات أو إرسال رسائل على التطبيق بدون استخدام اليدين، فقط يقول ”مرحباً فيسبوك، أرسل رسالة إلى..“ أو ”مرحباً فيسبوك، اتصل بـ..“. كما يمكن أيضاً الاستماع إلى الرسائل الجديدة المتلقاة على ”واتساب“، وبمجرد تلقي الرسالة ستبلغ النظارة مرتديها ”رسالة جديدة من واتساب من (اسم المرسل)، هل الوقت مناسب الآن للتحدث؟“.

كما أعلن زوكربيرغ خلال منشور على حسابه الشخصي بشبكة ”فيسبوك“ عن خطط مستقبلية لإضافة إمكانية الرد المباشر على الرسائل الواردة لتطبيقي ”ماسنجر“ و ”واتساب“ بدون استخدام يدين عن طريق الأوامر الصوتية. ويقوم المستخدم بقول: ”مرحباً فيسبوك، قم بالرد“، وذلك بعد قراءة النظارة للرسالة الجديدة المتلقاة.

وأكد زوكربيرغ أن جميع الرسائل الشخصية والمكالمات يتم تأمينها من خلال التشفير من طرف إلى طرف ”end-to-end encryption“، ما يعني أن شركات ”واتساب“ و ”ميتا“ أو أي جهة خارجية أخرى لا يمكنها قراءتها أو الاستماع إليها. وبمعنى آخر، فإن الرسائل الصوتية أو النصية لا يتم تخزينها على أي خادم (Server).

وقالت ”ميتا“ في مدونة لاحقة لمنشور زوكربيرغ إنها تخطط لتوسيع دعم ”واتساب“ و ”ماسنجر“ لمستخدمي النظارة الذكية ”Ray-Ban Stories“ الناطقين باللغتين الفرنسية والإيطالية هذا العام.

وأوضحت أنه سيتم طرح التحديث الجديد لتطبيق ”فيسبوك فيو“ لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ على مراحل، على أن يكون متاحاً لجميع المستخدمين خلال أيام قليلة.

وأوصت الشركة الأمريكية مستخدميها بالتأكد من أنهم يمتلكون آخر تحديث للتطبيق والبرامج الثابتة على النظارة.

وكانت ”ميتا“ قد أطلقت نظارتها الذكية، ”Ray-Ban Stories“، في سبتمبر/ أيلول 2021 بالشراكة مع شركة النظارات العالمية ”EssiloLruxottica“، وتسمح النظارة الذكية بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو عن طريق كاميرتين مدمجتين بدقة 5 ميغابكسل.

كما يمكن الاستماع إلى الموسيقى من خلال مكبرات الصوت المدمجة أيضاً داخل الإطار واستقبال المكالمات الهاتفية. وكل ما على المستخدم فعله هو توصيل النظارة بجهاز ”iOS“ أو ”أندرويد“ للحصول على كامل الوظائف.

وتأتي النظارات الشمسية الذكية بثلاثة أنماط كلاسيكية من Ray-Ban““، مع عدد من تركيبات الألوان والعدسات، كما تتوافق النظارات مع العدسات الطبية. ويبدأ سعر النظارة من 299 دولارًا، مع توافر خيارات العدسات المستقطبة والانتقالية بسعر أعلى.