"واتساب" يحذر مستخدمي "أندرويد" من الإصدارات المزيفة

أصدرت شركة ”واتساب“، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا صارمًا لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ تطالبهم فيه بتوخي الحذر من ”الإصدارات المزيفة“ من تطبيقات المراسلة الفورية المختلفة، والتي بدأت بالانتشار خلال الفترة الماضية.

وجاء التحذير في شكل سلسلة ”تغريدات“ من الرئيس التنفيذي لـ“واتساب“ ويل كاثكارت، الذي قال فيها إن الأشخاص الذين يستخدمون أي نسخة معدلة من التطبيق ”سينتهي بهم الأمر إلى ورطة كبيرة“ (مثل سرقة البيانات والاحتيال).

ويعد ”واتساب“ أحد أشهر تطبيقات الهواتف الذكية للرسائل الفورية، مع ما يقرب من ملياري مستخدم نشط، فضلا عن كونه أيضا وجهة للمحتالين الذين يريدون خداع المستخدمين من خلال تقنيات مختلفة.

وقال كاثكارت في ”تغريدة“ له إن ”فريق البحث الأمني ​​التابع للشركة وجد بعض التطبيقات الضارة التي تدعي أنها تقدم خدمات مشابهة لتطبيق واتساب“.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread:

— Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022