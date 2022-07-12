"واتساب" يحذر مستخدمي "أندرويد" من الإصدارات المزيفة

أصدرت شركة ”واتساب“، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا صارمًا لمستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“ تطالبهم فيه بتوخي الحذر من ”الإصدارات المزيفة“ من تطبيقات المراسلة الفورية المختلفة، والتي بدأت بالانتشار خلال الفترة الماضية.

وجاء التحذير في شكل سلسلة ”تغريدات“ من الرئيس التنفيذي لـ“واتساب“ ويل كاثكارت، الذي قال فيها إن الأشخاص الذين يستخدمون أي نسخة معدلة من التطبيق ”سينتهي بهم الأمر إلى ورطة كبيرة“ (مثل سرقة البيانات والاحتيال).

ويعد ”واتساب“ أحد أشهر تطبيقات الهواتف الذكية للرسائل الفورية، مع ما يقرب من ملياري مستخدم نشط، فضلا عن كونه أيضا وجهة للمحتالين الذين يريدون خداع المستخدمين من خلال تقنيات مختلفة.

وقال كاثكارت في ”تغريدة“ له إن ”فريق البحث الأمني ​​التابع للشركة وجد بعض التطبيقات الضارة التي تدعي أنها تقدم خدمات مشابهة لتطبيق واتساب“.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread: — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

وأضاف: ”اكتشف فريقنا الأمني ​​مؤخرًا برامج ضارة مخفية داخل هذه التطبيقات المتواجدة خارج متجر غوغل (Play Store)، مثل تطبيق يدعى (Hey WhatsApp) وغيره“.

ودوّن كاثكارت في ”تغريدة“ أخرى: ”لقد وعدت هذه التطبيقات بميزات جديدة، لكنها مجرد خدعة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف الأشخاص.. لقد شاركنا ما وجدناه مع شركة غوغل (مطورة نظام تشغيل أندرويد) وعملنا معها لمكافحة التطبيقات الضارة“.

وأوضح رئيس ”واتساب“ أن ”الإصدارات المزيفة من تطبيق واتساب لا تتوفر على متجر Google Play“، لكنه أشار إلى أنه ”يتم إغراء المستخدمين بتنزيل هذه التطبيقات من مصادر غير رسمية“.

وقال كاثكارت: ”يمكن لنظام حماية (Google Play Protect) على هواتف أندرويد الآن اكتشاف وتعطيل الإصدارات الخبيثة المزيفة من تطبيق واتساب، التي تم تنزيلها مسبقًا.. نحن نقدر مساعدة غوغل لعملها المستمر لمنع التطبيقات الضارة من الانتشار على أجهزة أندرويد.“

وكانت ”واتساب“ قد أتاحت، يوم الإثنين، عبر منصتها الرقمية استخدام جميع الرموز التعبيرية كرد فعل على الرسائل، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من اختبارها توسيع قائمة الرموز التعبيرية وإتاحتها للمستخدمين.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ المالكة لـ“واتساب“، مارك زوكربيرغ، عن الميزة الجديدة في منشور عبر حسابه على شبكة ”فيسبوك“، قائلًا: ”طرحنا رسميًا القدرة على استخدام أي رمز تعبيري كرد فعل على الرسائل في واتساب“.

وأعلنت منصة المراسلة الفورية أنها أتاحت ميزة تفاعل الرموز التعبيرية الموسعة لجميع المستخدمين.

وقالت إنه في حالة عدم رؤية مستخدم ما للميزة في التطبيق، فسيحصل عليها في غضون أيام قليلة عبر تحديث تقوم الشركة بإصداره على متجري ”App Store“ لنظام تشغيل ”iOS“ و“Play Store“ لنظام تشغيل ”أندرويد“.