"واتساب" تتيح استخدام "أي رمز تعبيري" للتفاعل مع الرسائل

أتاحت شركة ”واتساب“، رسميًا عبر منصتها الرقمية استخدام جميع الرموز التعبيرية كرد فعل على الرسائل، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من اختبارها توسيع قائمة الرموز التعبيرية وإتاحتها للمستخدمين، بحسب موقع ”ذا فيرج“.

وأعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ المالكة لـ“واتساب“، اليوم الإثنين، عن الميزة الجديدة في منشور عبر حسابه على شبكة ”فيسبوك“، قائلًا: ”طرحنا رسميًا القدرة على استخدام أي رمز تعبيري كرد فعل على الرسائل في واتساب“.

وأعلنت منصة المراسلة الفورية أنها أتاحت ميزة تفاعل الرموز التعبيرية الموسعة لجميع المستخدمين. وقالت إنه في حالة عدم رؤية مستخدم ما للميزة في التطبيق، فسيحصل عليها في غضون أيام قليلة عبر تحديث تقوم الشركة بإصداره على متجري ”App Store“ لنظام تشغيل ”iOS“ و“Play Store“ لنظام تشغيل ”أندرويد“.

وكانت ”واتساب“ قد أعلنت لأول مرة عن ميزة تفاعل الرموز التعبيرية، في أبريل/ نيسان الماضي، لكنها بدأت في إتاحتها للجميع، في مايو/ أيار، وكان متاح للمستخدمين الرد فقط عبر 6 رموز تعبيرية متوافرة؛ وهي ”الإبهام لأعلى“، و“القلب“ (الحب)، و“الأيدي المشتركة“ (الشكر)، و“دموع الفرح“ (الضحك)، و“الفم المفتوح“ (الاندهاش)، و“الوجه الباكي“ (الحزن).

ولاستخدام أي رمز تعبيري للتفاعل عبر القائمة الموسعة الجديدة، يقوم المستخدم بضغطة مطولة على الرسالة، ثم يقوم بالنقر على الزر ”+“ ليختار رمزًا تعبيريًا من القائمة الكاملة، وسيرى المستخدم الرمز التعبيري الذي اختاره أسفل الرسالة.

وتأتي الميزة الجديدة من ”واتساب“ في إطار جهودها للحاق بالمنافسين مثل ”تليغرام“ و“iMessage“ و“Slack“ وحتى ”إنستغرام“ نفسها.

وفي منشوره الذي أعلن فيه عن إطلاق الميزة، شارك زوكربيرغ أيضًا بعض الرموز التعبيرية المفضلة لديه للتفاعلات، بما في ذلك ”وجه الروبوت“، و“البطاطا المقلية“، و“ركوب الأمواج“، و“النظارات الشمسية المبتسمة“، و“الرمز 100 %“، و“القبضة“.

تجدر الإشارة إلى أن منصة المراسلة الفورية كانت قد اختبرت أو أطلقت في الأيام القليلة الماضية العديد من الميزات، أبرزها ميزة ”مزامنة الدردشة“ لهواتف ”أندرويد“ والتي تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول من هاتف آخر.

علاوة على ذلك، عزز تطبيق ”واتساب“ عناصر التحكم في الخصوصية لمستخدميه، بما في ذلك صورة الملف الشخصي وحالة الاتصال.

وأضاف التطبيق أدوات جديدة للمستخدم تتيح له ”التحكم في من يرى صورة ملفه الشخصي وحالة ظهوره على التطبيق“ عندما يكون متصلًا بالإنترنت، وذلك في آخر تحديث عبر نظامي التشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ على أن تصل الميزة قريبًا لإصدار سطح المكتب.

وعندما ينقر المستخدم على الخيار الجديد، تظهر له رسالة تقول ”لمزيد من الحماية لخصوصيتك على الإنترنت، نقوم بتنفيذ خيارات جديدة لإعدادات التحكم في خصوصيتك. يمكنك الآن تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور“.

وكانت منصة المراسلة الفورية قد طرحت هذه الأدوات في إصدارات تجريبية في الفترة الأخيرة، لكنها أتاحتها الآن إلى الإصدار الثابت الأخير من التطبيق لأي مستخدم للخدمة.