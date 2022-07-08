"واتساب" تختبر ميزة "مزامنة الدردشة" بين هاتفين ذكيين

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر في العالم ”واتساب“، عبر تطبيقها الرقمي لنظام تشغيل ”أندرويد“، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بـ ”مزامنة الدردشات“ بين هاتفين ذكيين، بالإضافة إلى السماح لهم بتسجيل الدخول من جهاز آخر.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo التقني، وهو المنصة الأشهر على الإطلاق في متابعة أخبار ”واتساب“، تم رصد الميزة الجديدة في إصدار تجريبي لتطبيق المراسلة على نظام تشغيل ”أندرويد“ يحمل رقم 2.22.15.13.

ومن المتوقع أن تكون الميزة، وفقاً لـ WABetaInfo، جزءًا من تحديث مستقبلي من شأنه توسيع وظائف ميزات الأجهزة المتعددة في تطبيق ”واتساب“.

ولم تكشف خدمة المراسلة – المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية – بعد عن تفاصيل حول كيفية عمل الميزة، أو متى سيتم طرحها للمستخدمين.

ولكن تم رصد شركة المراسلة سابقًا وهي تعمل على ”الوضع المصاحب“ (أو Companion Mode) الذي كان من المتوقع أن يوفر دعمًا لمزامنة الدردشات عبر الأجهزة.

وقال موقع WABetaInfo في تقريره إن شركة المراسلة ربما تعمل على جلب ميزة تسمح للمستخدمين بربط هاتفين ذكيين معًا حتى تتمكن من مزامنة سجل الدردشة الخاص بهم عبر الهواتف.

ووفقاً لتقرير الموقع التقني، يُقال إن الميزة قيد التطوير حاليًا، مع توقع دمجها في إصدار التطبيق على أجهزة ”أندرويد“ في تحديث لاحق.

وأضاف التقرير أن ”واتساب“ تعمل على إضافة نفس رسالة النظام المتوفرة على إصدار الويب، المعروف باسم WhatsApp Web، وذلك لـ ”إعلام المستخدمين بأن الرسائل تتم مزامنتها بين الأجهزة حيث يمكن أن تستغرق عملية مزامنة الدردشات بعض الوقت“.

وكانت ”واتساب“ قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي أنها تختبر عبر تطبيقها الرقمي أيضاً ميزة ”الوضع المصاحب“ التي ستسمح للمستخدمين بربط هاتف ذكي ثانوي بنفس حساب ”واتساب“ كـ ”مرافق لهاتفهم الأساسي“.

وتم رصد هذه الميزة لأول مرة على إصدار تجريبي لنظام ”أندرويد“ أيضاً حمل رقم 2.22.10.13.

وذكرت التقارير آنذاك أن المستخدمين سيتلقون تحذيرًا سريعًا بملء الشاشة أثناء تسجيل الهاتف الذكي المصاحب للحساب الرئيسي.

وعندما يقوم المستخدمون بإقران الهاتف الثانوي بحساب آخر مسجل، سيرد أنه تم تسجيل خروجهم من حساب ”واتساب“ الأصلي الذي تم تكوينه على الهاتف المصاحب.

وعلاوة على ذلك، قالت التقارير أيضاً إن ميزة ”الوضع المصاحب“ ستكون قادرة على محو جميع الرسائل والبيانات المخزنة داخل التطبيق.

ويتم تطوير الميزة حالياً لنظامي تشغيل ”أندرويد“ وiOS، على أن يتم طرحها بشكل رسمي لجميع المستخدمين.