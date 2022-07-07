"ميتا" تعلن عن نظام جديد لتسجيل الدخول في الواقع الافتراضي

تعدل شركة ”ميتا بلاتفورمز“ كيفية تسجيل المستخدمين للدخول إلى سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لتتراجع عن تغيير سابق لطلب وجود حسابات من ”فيسبوك“، أبرز تطبيقات الشركة على الأجهزة.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في منشور على ”فيسبوك“، اليوم الخميس إن الشركة ستطرح نظام ”حسابات ميتا“ الجديد الخاص بها اعتبارا من شهر أغسطس/آب المُقبل.

وأعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن خطط لإزالة شرط تسجيل الدخول إلى ”فيسبوك“ العام الماضي، بعد رد فعل عنيف من المستخدمين الذين سبق لهم استخدام سماعات الرأس بواسطة حسابات منفصلة من ”أوكيولوس“، وهي شركة الواقع الافتراضي التي استحوذت عليها ”ميتا“، المعروفة آنذاك باسم ”فيسبوك“، في عام 2014.

وقالت الشركة في منشور إنه من خلال هيكل تسجيل الدخول الجديد، ستتحكم ”حسابات ميتا“ في الوصول للأجهزة وإدارة عمليات شراء التطبيقات، بينما ستمثل ملفات تعريف ”ميتا هورايزن“ الوجود الاجتماعي للمستخدمين في الواقع الافتراضي.

وأضافت الشركة أنه سيكون لدى المستخدمين أيضا خيار ربط ملفاتهم الشخصية في مركز موحد لحسابات ”ميتا“، الذي سيدمج الاتصالات الحالية بـ“فيسبوك“ أو ”إنستغرام“ أو ”ماسنجر“ في تجارب الواقع الافتراضي الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة ”رويترز“، إنه بالنسبة للحسابات التي لم تتم إضافتها إلى مركز الحسابات، فإن الشركة ستجمع فقط بيانات المستخدم عبر التطبيقات لحساب عدد المستخدمين وفرض قواعد السلامة.

وأعلنت الشركة عن خطط لتوحيد هيكل المراسلة عبر التطبيقات في عام 2019، وفي وقت لاحق من ذلك العام أطلقت خدمة دفع، تسمى الآن ”ميتا باي“، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها معالجة المعاملات عبر ”فيسبوك“ و“ماسنجر“ و“إنستغرام“ و“واتس آب“.