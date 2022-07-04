مايكروسوفت تطور نسخة "لايت"من خدمة الإيميل Outlook‎‎

أكد تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تعمل حاليا على تطوير إصدار خفيف من تطبيقها لخدمة البريد الإلكتروني Outlook موجه لهواتف أندرويد، بحيث يحصل مستخدمو الهواتف منخفضة الإمكانيات على التجربة المميزة ولكن دون اقتطاع مساحة كبيرة من ذاكرة التخزين للهاتف.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع Dr.Windows الألماني، أن التطبيق الجديد سيقدم تجربة سلسة ومميز للمستخدمين على هواتف أندرويد، وهو يستهدف الحفاظ على تجربة المستخدم مع بريده الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن تصميم التطبيق الجديد لن يختلف كثيرا عن الإصدار الكامل من ”أوتلووك“ التقليدي لدى الهواتف الذكية، إلا أن الميزة الوحيدة التي ستغيب عن التطبيق ”اللايت“هو أن المستخدم لن يمكنه تشغيل أكثر من حساب ”أوتلووك“.

يذكر أن فكرة الإصدار ”اللايت“ سيوسع من نطاق مستخدمي ”أوتلووك“ على الهواتف الذكية، وقد أصبحت تلك الطريقة حلا مثاليا يلجأ إليه عدد كبير من مطوري التطبيقات لزيادة عدد مستخدمي خدماتها، خاصة في الدول النامية والتي ترتفع خلالها تكلفة الهواتف الذكية ذات الإمكانيات المتطورة، وكذلك ترتفع فيها تكاليف خدمات إنترنت الموبايل، فهناك يكون الاعتماد بشكل رئيسي على الهواتف الذكية للاتصال بالإنترنت.

وقد اختلفت واجهة التطبيق الجديد عن تصميم التطبيق الأصلي بأن التبويبات الرئيسية للتطبيق ستكو Mail وCalendar وثالثا يأتي تبويب جهات الاتصال Contacts ، وذلك بدلا من تبويب البحث Search.

ولم يوضح التقرير بيانات محددة حول الموعد المرجح لإطلاق الإصدار الجديد، خاصة مع وجود تطبيق يحمل نفس الاسم Outlook Lite for Android متوفر على متجر بلاي ستور الرسمي في بعض الدول.

يذكر أن أوتلووك يستحوذ على نسبة 8% فقط من سوق خدمات الإيميل للهواتف الذكية، في حين أن جيميل ما زال يتصدر القمة بحصة سوقية 27.2%، وأبل ميل 11.5% ويأتي ياهو ميل بنسبة 5.4%، بينما خدمة سامسونغ ميل 1.2% فقط، وذلك بحسب تقرير سوق خدمات الإيميل على الهواتف الذكية من شركة Litmus Mail لعام 2021.