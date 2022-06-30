"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أطلقت شبكة ”سناب شات“ الأمريكية، الأربعاء، نسخة مدفوعة من تطبيقها، وذلك في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا في منشور عبر مدونتها، إن الاشتراك في ”سناب شات بلاس“ يبلغ 4 دولارات شهريا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية، من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني، وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

وأوضحت أن الننسخة المدفوعة ستكون متاحة بداية في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وكانت الشركة أعلنت في شباط/ فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون ”سناب شات“ يوميا.

وقالت في منشورها إن ”النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفا بهذه المنصة“.

وفي أيار/ مايو من 2021، أعلنت الشبكة الاجتماعية أنها بلغت عتبة 500 مليون مستخدم شهريا، خصوصا بفضل الانتشار المتزايد للتطبيق في الهند خلال الجائحة، كما كشفت عن نظارات جديدة متصلة بالإنترنت.

وأوضح رئيس المجموعة الأمريكية إيفان شبيغل، خلال مؤتمر سناب شات السنوي لتقديم ابتكاراتها، أن المنصة المحببة لدى المراهقين والبالغين الشباب سجلت ازديادا في عدد المستخدمين اليوميين في الهند بنسبة 100% على عام خلال الأرباع الخمسة الأخيرة، أي منذ بدء الأزمة الصحية.

ورغم أن نحو 40% من مستخدمي سناب شات هم خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، لا تزال هاتان المنطقتان تكتسيان أهمية كبرى للتطبيق.