ميتا توسع ميزة "Facebook Stars" لدعم مقاطع "Reels"‏

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا توسيعها لميزة ”نجوم فيسبوك“ (أو Facebook Stars) لتشمل فيديوهات ”Reels“، وذلك لمساعدة صانعي المحتوى والمبدعين على كسب المال من مقاطع الفيديو القصيرة.

ومن خلال ”نجوم فيسبوك“، وهي ميزة أطلقتها الشركة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يمكن للمشاهدين شراء ”النجوم“ عن طريق خدمة الدفع الخاصة بميتا، ”Facebook Pay“، والاحتفاظ بها لإرسالها إلى صانعي المحتوى المفضلين لديهم أثناء مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو البث المباشر.

ومقابل كل ”نجمة“ يتلقاها المبدع، سيحصل على 0.01 دولار أمريكي من منصة ”فيسبوك“، كما سيتم تنبيه المبدعين في الدردشة عن إرسال ”النجوم“ إليهم.

ووفقاً لـ“ميتا“، يتمتع صانعو المحتوى في خاصية ”Reels“ الآن بـ“نجوم“ المعجبين عند استيفاء الشروط التي وضعتها الشركة؛ بما في ذلك ”الحصول على ألف متابع خلال 60 يوماً“، و“توافق المحتوى مع سياسات تحقيق الدخل لشركاء شركة ميتا، وسياسات تحقيق الدخل من المحتوى.“

وأوضحت الشركة أن الشرط الثالث هو أن يكون صانع المحتوى من بلدان معينة تحددها الشركة؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، والفلبين، وكندا، والمكسيك، وبريطانيا، وتايوان، وتايلاند، وإندونيسيا، وفرنسا، وبيرو، وماليزيا، والبرازيل، والهند، وكولومبيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وبلجيكا، وتشيلي، وأستراليا، والأرجنتين.

ولزيادة الوعي بخاصية ”النجوم“ وتقديمها كأداة لدعم المبدعين المفضلين ومساعدتهم على كسب المال، أعادت ”ميتا“ احتفال ”Stars Fest“، الذي بدأ بالفعل منذ 15 يونيو /حزيران الجاري ويستمر حتى الـ15 من تموز /يوليو المقبل، للتعرف على المزيد من المبدعين.

وقالت ”ميتا“: ”سنطلق خلال الحدث تخفيضات على (النجوم) وهدايا افتراضية لفترة محدودة، بالإضافة إلى شارات للأشخاص الذين يرسلون أكثر من 500 نجمة. علاوة على ذلك، سنقدم محتوى تعليمياً جديداً، وأسبوعا من البرمجة لصانعي المحتوى، وفرصة لمضاعفة أرباح (النجوم) لمجموعة مختارة من المبدعين.“

كما أطلقت الشركة أيضاً مسابقة ”#StarsEverywhere“، التي ستمنح صانعي المحتوى الذين يبدؤون في استخدام ”النجوم“ فرصة للفوز بألف دولار عن طريق إضافة ”هاشتاغ“ المسابقة إلى منشوراتهم خلال فترة الاحتفال.

وتأتي خطوة ”ميتا“ تيقناً منها أن مقاطع فيديو ”Reels“ هي المحتوى الأسرع انتشاراً، لذلك، فهي تحرص على توفير المزيد من الفرص للمبدعين وصانعي المحتوى القصير على منصة ”فيسبوك“ من أجل تحفيزهم على المشاركة بشكل أفضل، ومنعهم إلى حد ما من التوجه إلى المنافس ”تيك توك“.

علاوة على ذلك، تختبر ”ميتا“ الآن ميزة جديدة تعمل على تمكين المبدعين من استخدام ملصق ”الشراكات المدفوعة“ للمحتوى ذي العلامات التجارية على مقاطع ”Reels“، والسماح للجهات الراعية بتحويل هذه المقاطع بسهولة إلى إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية معينة.