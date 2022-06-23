إنستغرام تختبر ميزة جديدة لمشاركة "الملاحظات السريعة" مع الأصدقاء

تختبر شركة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية لمشاركة ”الملاحظات السريعة“ مع الأصدقاء المقربين فقط.

وأتاحت الشركة الميزة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم ”Notes“، لعدد كبير من مستخدميها، والتي تسمح للمستخدمين بنشر ملاحظات سريعة قصيرة مثل الإعلانات وتختفي في غضون 24 ساعة. ويتم نشر الملاحظات هذه إلى دائرة الأصدقاء المقربين (Close Friends) أو إلى قائمة المتابعين.

وأبلغ عدد من المستخدمين عن رصدهم للميزة الجديدة في ”إنستغرام“ وقاموا بنشر لقطات شاشة على منصة ”تويتر“ توضح كيفية عملها. وتظهر الصور المتداولة أن المستخدمين يمكنهم رؤية ميزة الـ“Notes“ ظاهرة في صفحة الرسائل المباشرة (DM) أعلى قائمة الرسائل نفسها، حيث يمكن للمستخدمين النقر على علامة ”+“ لكتابة ملحوظة جديدة لمشاركتها مع الأصدقاء.

ومن خلال الاختبار، لاحظ المستخدمون أنهم لم يتلقوا إشعارات بـ“Notes“ أصدقائهم الجديدة، والتي يبلغ طولها 60 حرفاً، كما أنها ستختفي في غضون 24 ساعة، بالإضافة إلى أن الرد على هذه الملاحظات يتم عبر الرسائل المباشرة (DM).

وذكرت تقارير تقنية أن الميزة الجديدة تهدف إلى إبراز الرسائل والملاحظات المهمة من الأصدقاء حتى لا يتم فقدها وسط قائمة الرسائل المباشرة، فضلاً عن أنها توجد في مكان مميز عن خاصية القصص (Stories) داخل التطبيق الرقمي.

وخلصت التقارير أيضاً إلى أن الميزة تُعد مفيدة بشكل خاص في مشاركة ملاحظات سريعة مع الأصدقاء المقربين خاصة إذا كانوا غير متاحين للاتصال في اليوم التالي. ومن خلال الميزة، ستستطيع منصة الصور جمع ردود أفعال المستخدمين حول الميزة لتحديد ما إذا كانت ستطلقها لبقية المستخدمين أم لا.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم شركة ”ميتا“، الشركة المالكة لـ“إنستغرام“: ”نعمل دائمًا على إيجاد طرق لمساعدة المستخدمين على التواصل بشكل أفضل على إنستغرام. لذلك، نختبر الآن ميزة (Notes) حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة الأفكار بسرعة مع قائمة أصدقائهم أو مع مجموعة صغيرة من الأشخاص.“

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تأتي بعد شهر حافل بالميزات والتحديثات التي طرأت على منصة الصور، أبرزها إطلاق ”إنستغرام“ لأدوات جديدة لصانعي المحتوى من خلال خاصية ”Reels“ لمساعدتهم على نشر محتواهم بشكل أسرع.

كما عملت الشركة على اختبار وتحسين وضعية ملء الشاشة لمقاطع الفيديو والصور لوضع منصتها الرقمية في منافسة مع منصة ”تيك توك“ الشهيرة.

وفي نفس الشهر أيضاً، أضافت ”إنستغرام“ ميزات جديدة إلى أداة الرقابة الأبوية تتيح للأهل أو للممثلين القانونيين الإشراف بشكل مباشر أكثر على أنشطة أبنائهم القصر، حيث توفر للأهل وأولياء الأمور إمكانية إرسال دعوات إلى المراهقين الصغار يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم، وينبغي على المراهقين قبول الطلب لتفعيل الأداة.