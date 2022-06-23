لغزو عالم "الميتافيرس".. زوكربيرغ يعلن إطلاق خدمة "Meta Pay"

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ الأمريكية، تغيير اسم خدمة المدفوعات الخاصة بمنصات الشركة، المعروفة باسم ”Facebook Pay“، إلى ”Meta Pay“ رسميا، واصفا الخطوة بأنها ”خطوة أولى“ في إطار جهود الشركة لإنشاء محفظة رقمية لعالم ”الميتافيرس“.

وأكد زوكربيرغ، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن الخدمة – التي تم إطلاقها في نوفمبر 2019 – ستظل كما هي بالنسبة للمستخدمين، لكنه أوضح أن الشركة تعمل على إضافة أدوات جديدة تتيح للمستخدمين إدارة هوياتهم وعناصرهم وطرق الدفع أثناء وجودهم في العالم الرقمي الافتراضي، ”ميتافيرس“.

وكانت الشركة ألمحت إلى التغيير منذ فترة وجيزة، وقالت آنذاك ”نبحث عن الشكل الذي قد تبدو عليه فكرة (المحفظة الواحدة) التي تتيح إجراء المدفوعات وتخزين الهويات والعناصر الرقمية“.

وسلط زوكربيرغ الضوء على كيفية تمكين المحفظة الرقمية لعالم ”الميتافيرس“ لإثبات الملكية الرقمية، إذ يمكن استخدامها ”لإنشاء وشراء ملابس رقمية ومقاطع فيديو وموسيقى وتجارب وأحداث افتراضية والمزيد“، وقال في منشوره ”سيكون إثبات الملكية أمرًا مهمًّا، خاصة إذا كنت تريد استخدام هذه العناصر عبر خدمات أخرى“.

وكانت شركة ”ميتا“ أطلقت قبل أيام ”متجرا رقميا“ يضم أشهر الأزياء العالمية الفاخرة في عالم ”الميتافيرس“، والذي سيسمح للمطورين بتصميم الأزياء الرقمية لـ“أفاتار“ وبيعها عبر المنصة للمستخدمين الذين يرغبون بالظهور بشكل أكثر تميزا.

وأشار زوكربيرغ أيضا إلى أن الخطة تهدف إلى أن تصبح محفظة ”ميتا“ الرقمية قابلة للتشغيل المتبادل؛ ما يتيح للمستخدمين إحضار البضائع الخاصة بهم إلى أي تجربة رقمية أخرى عبر المنصات المختلفة، وقال ”هذا النوع من التشغيل سيوفر تجارب أفضل بكثير للأشخاص وفرصا أكبر للمبدعين“.

وأوضح ”كلما زاد عدد الأماكن التي يمكن للشخص فيها استخدام سلعه الرقمية بسهولة، زادت قيمتها، ما يخلق سوقا أكبر للمبدعين.. وكلما تمكن من إجراء المعاملات بسهولة أكبر، زادت فرصة صانعي المحتوى أيضا.. نحن نتطلع إلى هذا“.

والجدير بالذكر أن المحفظة الرقمية لشركة ”ميتا“ – والتي تعتبر طريقة لإنشاء نظام دفع يمتد عبر تطبيقات الشركة ليس فقط للمدفوعات الشخصية، مثل: إرسال الأموال للأصدقاء، بالإضافة إلى التبرعات والتجارة الإلكترونية – تشبه إلى حد كبير محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على ”NFTs“.

وعلى الرغم من أن زوكربيرغ لم يذكر العملات الرقمية، لكن الشركة أبدت اهتماما واضحا بها وعملت أخيرًا على دمج ”NFT“، وهي القطع المشفرة غير القابلة للاستبدال، من خلال منصتي ”إنستغرام“ و“فيسبوك“.

ولم تذكر الشركة ما إذا كانت تخطط لبناء عالم ”ميتافيرس“ خاص بها باستخدام العملات المشفرة أم أنها تستلهم منها الفكرة فقط.