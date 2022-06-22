"أخبار غوغل" تحصل على واجهة جديدة لإصدار سطح المكتب

أطلقت شركة ”غوغل“ واجهة جديدة لخدمة الأخبار المجمعة الخاصة بها والمعروفة باسم ”أخبار غوغل“ (أو Google News)، وذلك عبر إصدار سطح المكتب.

وقالت الشركة إنها عملت على إضافة التصميم الجديد لتسهل على المستخدمين العثور على ”الأخبار المحلية“ التي يبحثون عنها.

وقالت الشركة في مدونة وجهتها للمستخدم إن ”إعادة تصميم سطح المكتب جلب أهم الأخبار العالمية والمحلية والاختيارات الشخصية لك إلى أعلى الصفحة“.

وأطلقت الشركة على هذا الباب اسم ”أهم الأخبار“.

وسيتم تخصيص تصميم سطح المكتب الجديد بحيث يتم عرض قسم ”الملخص“ و“الأخبار المحلية“ و“أفضل الاختيارات“ في أعمدة مختلفة في صفحة واحدة.

وبمعنى آخر، سيسمح المظهر الجديد للمستخدم بمتابعة أهم الأخبار من خلال تقديم أهم الأخبار في العموم، والأخبار المحلية بصفة خاصة، والاختيارات المخصصة بحسب اهتمامات المستخدم.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن استخدام ”زر التصفية“ لإضافة مواقع متعددة إلى قسم الأخبار المحلية، حيث سيسمح لهم ذلك بتلقي أخبار عن المدن التي يختارونها.

وأوضحت أنها وفرت للمستخدمين أيضًا خيار تخصيص الموضوعات التي تظهر، تحت اسم ”موضوعاتك“، حيث يمكنهم إضافة موضوعات أو إزالتها أو إعادة ترتيبها من خلال النقر على ”زر التخصيص الأزرق“ في أعلى يمين قسم الموضوعات الخاصة بهم.

وأوضحت ”غوغل“ أيضًا أنها وسعت قسم ”التحقق من صحة الأخبار“ الموجود على سطح المكتب لتوفير مزيد من المصداقية حول صحة المحتوى المعروض، جنبًا إلى جنب مع تقييم التحقق من صحة الحقائق من المنظمات المستقلة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من العثور على مزيد من المعلومات حول المصادر مباشرة على ”بحث غوغل“، والتي تسمى ”حول هذه النتيجة“.

علاوة على ذلك، توفر الشركة أيضًا معلومات إضافية حول نتائج البحث والتي ستسمح للمستخدم بالتحقق من المصدر ومعرفة ما يقوله الآخرون حول موضوع ما.

وقبل بضعة أشهر، أجرت شركة ”غوغل“ تحديثات على البحث والأخبار لمعالجة انتشار المعلومات المضللة، وفي العام الماضي، قامت بتعديل البحث لإعلام المستخدمين بالقصص سريعة التطور وإضافة قسم حول هذه النتيجة، والميزة هذه متاحة حاليًا بأكثر من 20 لغة.