روسيا تفرض غرامة جديدة على "غوغل" بسبب محتوى محظور

قالت الهيئة الحكومية لتنظيم الاتصالات في روسيا، يوم الأربعاء، إن شركة ”غوغل“ المملوكة لـ“ألفابت“ تعرضت لغرامة أخرى في البلاد.

جاء هذا القرار؛ بسبب مزاعم تتعلق بتكرار التقاعس عن حذف محتوى محظور، بما في ذلك ما تسميه الهيئة ”معلومات مضللة“ على موقع يوتيوب حول الأحداث في أوكرانيا.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات الأخيرة؛ بسبب مجموعة من الانتهاكات، فيما يقول منتقدون إنها محاولة من موسكو لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت.

ولم ترد ”غوغل“ على الفور على طلب للتعليق.

والخميس الماضي، قالت محكمة روسية إنها غرمت ”غوغل“ 15 مليون روبل (260 ألف دولار) لإخفاقه المتكرر في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.

وقيدت روسيا الوصول إلى ”تويتر“ وشبكات التواصل الاجتماعية الرئيسة التابعة لـ“ميتا بلاتفورمز“ مثل ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، لكن ”غوغل“ و“يوتيوب“ التابع له لا يزالان متاحين حاليا على الرغم مما يواجهانه من ضغوط.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إنها فرضت الغرامة لما وصفته بتقاعس جوجل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية.

ونقلت ”غوغل“ بعض موظفيها من روسيا بعد أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وفرضت روسيا غرامة 1.5 مليون روبل على تطبيق (لايك مي) لتبادل الصور لارتكاب مخالفة لأول مرة. ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في التطبيق للتعليق.

وربما يتعذر على ”غوغل“ دفع الغرامة؛ حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا عن خطط لإشهار إفلاسها في أيار/مايو بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي.