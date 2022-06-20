تحديث جديد من "واتساب" يضيف عدة مزايا للدردشات الجماعية

أطلقت شبكة ”واتساب“ المملوكة لشركة ”ميتا“، تحديثا جديدا يتضمن العديد من الميزات المصممة لجعل الدردشة أو المكالمات الجماعية أسهل مما هي عليه في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة ”مترو“ البريطانية، بيانا صادرا عن الشركة، جاء فيه أنه ”في البداية سيتمكن المستخدم من كتم صوت الأفراد أثناء المكالمة الجماعية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الخدمة الجديدة تعتبر مهمة لعدة أسباب أولها أن المستخدم قد يكون نسي كتم الصوت خلال المكالمة ما يتسبب في إحراج صديق أو زميل في العمل“.

وأضافت أن ”السبب الثاني هو أنه إذا كان لديك شخصان في مكالمة جماعية في نفس غرفة المكالمة فقد يكون من المفيد كتم صوت أحدهما لتجنب التعرض للصدى المزعج“.

ووفقا للصحيفة، فإنه بينما تسمح شبكات أخرى مثل ”Zoom“ و ”Microsoft Teams“ للمضيفين بكتم صوت من يرغبون فيه (بشرط أن يكون لديهم السلطة)، فإنهم لا يسمحون للأفراد بكتم صوت بعضهم البعض.

وقالت الصحيفة ”إذا كان هناك عدد كبير من المشاركين في بعض المكالمات الجماعية فيمكنك أن تدرك أهمية خدمة واتساب الجديدة“.

وبالإضافة إلى خيار كتم الصوت، سيسمح لك التحديث الجديد لتطبيق ”واتساب“ بإرسال رسائل إلى أشخاص محددين أثناء إجراء مكالمة جماعية.

وأضافت الصحيفة أن ”هذا يعني أنه يمكنك تدوين ملاحظة لشخص ما أو إطلاق نكتة دون تنبيه الفريق بأكمله“.

وتابعت: وأخيرًا، عندما يدخل شخص ما في دردشة جماعية، سيكون هناك إشعار ليعلم الجميع بوصولهم ومشاركتهم“.

وأشارت إلى أن ذلك ”يعتبر مفيدا جدا لأنه إذا كنت تستخدم واتساب على شاشة هاتف صغيرة، فمن المحتمل أنك لن تكون قادرا على مشاهدة كل الأشخاص على الشاشة ما يعني أنه قد لا تعرف عندما ينضم شخص ما إلى المكالمة“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”اتصال الفيديو على واتساب يقتصر الآن على 8 أشخاص بينما يمكن للمكالمات الصوتية أن تستضيف ما يصل إلى 32 شخصًا مختلفًا مشيرة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالدردشة الجماعية، فإن العدد يصبح أكبر بكثير“.