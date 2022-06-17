"إنستغرام" تعمل على تحسين وضعية ملء الشاشة

قالت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور ”إنستغرام“، إنها تعمل على التوسع وتحسين ”وضع ملء الشاشة“ للخلاصة الرئيسية قيد الاختبار، بالإضافة إلى تحديث شريط علامات التبويب ”Navigation Bar“ لجعل المحتوى أكثر قابلية للاكتشاف.

وكانت ”إنستغرام“ طرحت الشهر الماضي نسخة تجريبية من تطبيقها الرقمي ”لعدد محدود“ من المستخدمين لاختبار وضعية ”ملء الشاشة“.

وطالب آدم موسيري، رئيس ”إنستغرام“، آنذاك المستخدمين بترك تعليقاتهم وآرائهم حول شكل الخلاصة الجديدة.

وتضمنت تعليقات المستخدمين العديد من الشكاوى بسبب مشكلات تتعلق بالاختبار، بما في ذلك الإبلاغ عن أن الخلاصة الجديدة لم تعرض الصور ومقاطع الفيديو بملء الشاشة فعلياً.

ولاحظ البعض ”ظهور شريط أبيض اللون“ بين المنشورات ليجعل الخلاصة الرئيسية غريبة الشكل، ما أثار الانتقادات أيضاً.

وفي هذا الصدد، شارك مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ المالكة لإنستغرام، ”قصة“ مع متابعيه، قال فيها: ”نريد سهولة الاكتشاف والتواصل مع الأصدقاء.. وبما أن الصور لا تزال جزءاً مهماً من إنستغرام، نعمل على طرق لتحسين طريقة ظهورها في الخلاصة بوضع ملء الشاشة“.

وأضاف: ”سيبدأ بعض المستخدمين في رؤية الاختبار المُعدل قريباً“.

ونشر زوكربيرغ صورة لشكل التعديل، ويظهر فيها صورة بملء الشاشة أثناء التمرير عبر الخلاصة، كما سيظل شريط علامات التبويب ظاهراً في الأسفل.

علاوة على ذلك، سيظهر وصف المنشور بالإضافة إلى أزرار الإعجاب والتعليق بعرض الجزء السفلي، كما سيظهر أيضاً شعار ”إنستغرام“ والأزرار العلوية الأخرى في الجزء العلوي من المنشور.

ورغم أن شكل الخلاصة الجديد لا يزال في طور التجربة، إلا أنه يتماشى مع رغبة ”ميتا“، الشركة الأم لـ“إنستغرام“، في التنافس مع منصة ”تيك توك“، مما يعني إضافة المزيد من الميزات الجديدة لخاصية ”Reels“.

أما عن شريط علامات التبويب، كشفت تقارير عن أن الشركة تعمل على تعديل مكان زر ”إنشاء منشور جديد“، بعد أن قامت بتغييره قبل عامين، ونقله من وسط الشريط إلى أعلى الجانب الأيمن للصفحة الرئيسية واستبدلته بزر ”Reels“.

وقالت التقارير إن نوايا ”إنستغرام“ حول تعديل مكان الزر وإعادته إلى منتصف شريط علامات التبويب ”وهو مكانه الأصلي منذ إطلاق التطبيق“، تشير إلى أن المنصة تشهد انخفاضاً في إنشاء محتوى جديد، حيث يتجه المزيد من الأشخاص إلى المنافس، ”تيك توك“.