ميتا تضيف ميزات لمقاطع "Reels" على فيسبوك وإنستغرام

أضافت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا ميزات جديدة عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“؛ لتعزيز تجربة المستخدمين فيما يخص إنشاء مقاطع فيديو قصيرة، والمعروفة باسم ”Reels“.

وهذه الخطوة تؤكد اهتمام عملاق التواصل الاجتماعي المتزايد بهذه الخاصية التي تشعل المنافسة مع منصة ”تيك توك“.

وقالت الشركة إنها طرحت الآن طرقًا جديدة للمستخدمين لإعادة ”مزج“ المحتوى في مقاطع ”Reels“ على منصة مشاركة الصور ”إنستغرام“. وفي منصة ”فيسبوك“، أتاحت الشركة لمستخدميها القدرة على إنشاء فيديوهات من مقاطع الفيديو الحالية داخل خاصية ”Creator Studio“.

وفيما يخص إضافات ”إنستغرام“، قالت الشركة إنه سيتم الآن إخطار المستخدم بخيار ”مزج للصور“ (أو Remix for Photos) الجديد عند نشر صور ثابتة في المنصة.

كما يتيح الخيار للمستخدم إنشاء مقاطع ”Reels“ استنادًا إلى محتوى منشور الخلاصة الخاص بهم، والذي يمكنهم بعد ذلك تنزيله بأنفسهم، داخل مقاطعهم الخاصة.

وأوضحت الشركة أن الخيار يتيح للمستخدمين الآخرين إعادة استخدام المحتوى الخاص بمنشئ المقطع الأصلي كيفما يحلو لهم، لكنها أشارت إلى أن المستخدم يمكنه إيقاف تشغيل الخيار في إعداداته إذا كان يفضل عدم حدوث ذلك.

ويرى خبراء التواصل الاجتماعي أن الميزة الجديدة تعد طريقة أخرى لـ“الرد على المحتوى“ داخل منصة الصور، والتي أصبحت حالة استخدام شائعة في ”تيك توك“، مع الطبيعة التشاركية لإنستغرام التي تعتمد أساسًا على اتجاهات ”meme“ من خلال تمكين المستخدمين من تقديم مقتطفاتهم الخاصة، بدلاً من مجرد استهلاك أحدث محتوى.

وقالت الشركة إن الميزة تعزز تجربة المستخدمين عبر منصة ”إنستغرام“ فيما يخص مقاطع ”Reels“ وتوفر ”مزيدًا من الإلهام“ لمحتوى الفيديوهات القصيرة، بعدما أعلنت منصة الصور مؤخراً أن مستخدميها يقضون أكثر من 20% من وقتهم على التطبيق في مشاهدة فيديوهات ”Reels“.

وفي سياق متصل، أضافت شركة ”ميتا“ لمستخدميها أيضًا القدرة على إنشاء مقاطع ”Reels“ في خاصية ”Creator Studio“ الخاصة بمنصة ”فيسبوك“، وذلك عن طريق إعادة مزج مقاطع الفيديو الحالية إلى مقاطع أقصر.

وشارك مستخدمون لقطات شاشة تظهر الشركة وهي تُخطر مستخدمي ”Creator Studio“ عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعملية جديدة لتقليص مقاطع الفيديو الحالية إلى مقاطع ”Reels“.

وترشد الشركة المستخدمين خلال عملية التحرير لإنشاء مقاطع فيديو وقصص، باستخدام أفضل أجزاء تحميلات الفيديو الموجودة لديهم.

وقالت ”ميتا“ إن الإضافة الجديدة تُعد طريقة أخرى لمساعدة العلامات التجارية والمبدعين على الاندماج في محتوى ”Reels“ بشكل أوسع، ما يعكس اتجاهات الشركة التي تواصل البحث عن طرق جديدة لمضاعفة أعداد الفيديوهات القصيرة عبر ”فيسبوك“.

بدوره، قال توم أليسون، رئيس قسم ”التطبيقات“ في الشركة: ”نظراً لأهمية الفيديو القصير في العام الحالي، نركز حالياً على دمج Reels في الصفحة الرئيسية من المنصة، جنباً إلى جنب مع علامات التبويب الأخرى، حتى يكون له قسم مخصص.“