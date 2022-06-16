محكمة روسية تغرم غوغل 260 ألف دولار

ذكرت محكمة روسية، يوم الخميس، أنها غرمت محرك البحث غوغل التابع لشركة ”ألفابت“ 15 مليون روبل (260 ألف دولار) بسبب ”إخفاقه المتكرر“ في الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض على شركات التكنولوجيا توطين بيانات المستخدمين.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة من الانتهاكات، في إجراء يقول منتقدون إنه محاولة من جانب موسكو لزيادة سيطرتها على الإنترنت.

وقيدت روسيا الوصول إلى ”تويتر“ وشبكات التواصل الاجتماعية الرئيسة التابعة لميتا بلاتفورمز، مثل فيسبوك وإنستغرام، لكن غوغل ويوتيوب التابع له، لا يزالان متاحين حاليا على الرغم مما يواجهانه من ضغوط.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو، إنها فرضت الغرامة لما وصفته بـ“تقاعس غوغل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية“.

ونقلت غوغل بعض موظفيها من روسيا، بعد أن بدأت موسكو هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وفرضت روسيا غرامة 1.5 مليون روبل على تطبيق ”لايك مي“ لتبادل الصور لارتكاب مخالفة لأول مرة.

وربما يتعذر على غوغل دفع الغرامة حيث أعلنت الشركة التابعة له في روسيا، عن خطط لإشهار إفلاسها في أيار/ مايو الماضي بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي.

وحينها، أكد ناطق باسم المجموعة، أن ”غوغل روسيا نشرت إشعارا بنيتها إعلان إفلاسها“.

وأوضح المتحدث في رسالة نقلتها وكالة ”فرانس برس“ أن ”وضع السلطات الروسية يدها على الحساب المصرفي لغوغل روسيا يمنع مكتبنا في روسيا من دفع رواتب موظفينا هناك والدفع للموردين والبائعين والوفاء بالتزامات مالية أخرى“.

وأضاف: ”يعتمد الأشخاص في روسيا على خدماتنا للوصول إلى معلومات جيدة، وسنواصل الحفاظ على الخدمات المجانية مثل محرك البحث ويوتيوب وجيميل وخرائط غوغل“.