"Grainery".. تطبيق جديد مستوحى من إنستغرام لمصوري الأفلام

ظهر على ساحة الهواتف الذكية تطبيق جديد يُدعى ”غرينري“ (Grainery)، وهو منصة جديدة لمشاركة الصور مستوحاة من منصة إنستغرام، ومصممة خصيصاً لعشاق التصوير الفوتوغرافي للأفلام.

وسيكون التطبيق الجديد مألوفاً بشكل كبير لمستخدمي شقيقه الأشهر، إنستغرام، حيث يتم عرض الصور فيه بـ“شكل مستطيل“ مثل منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة ”ميتا“.

كما أن الخواص الأخرى، مثل اقتراحات المتابعين، والرسائل المباشرة (DM)، واستكشاف الصفحة، والإشعارات، وحتى الخطوط تشبه إلى حد كبير تطبيق إنستغرام.

ولكن على عكس إنستغرام، يتميز تطبيق ”غرينري“ بالتفاصيل ذات الصلة بالتصوير الفوتوغرافي للأفلام، مثل نوع الفيلم المستخدم وجسم الكاميرا التناظرية ونموذج العدسة.

وقال مطورو التطبيق الجديد إن ”غرينري“ هو مكان للمشاركة والتعلم والتعاون لمصوري الأفلام، مشيرين إلى أنه يبدو مألوفًا للتطبيقات الأخرى الشبيهة (في إشارة صريحة إلى إنستغرام) ولكن مع المزيد من الميزات التناظرية المحددة لتحقيق أقصى استفادة من تجربة المستخدم.

وفي اختلاف آخر مع ”إنستغرام“، أضاف المطورون أن التطبيق سيطلب من مستخدميه ”ملء استمارة خاصة لا يمكن تخطيها“ على صفحة ملفهم الشخصي.

وأوضحوا أن المستخدمين لن يتمكنوا من النشر حتى يضيفوا على الأقل ”كاميرا واحدة وعدسة واحدة ومخزون أفلام واحدا“ إلى ملفهم الشخصي.

وعند نشر صورة، يمكن للمستخدم إضافة ”تفاصيل قياسية“ مثل ”التسمية التوضيحية“ (Caption) و“الموقع“ و“علامات التصنيف“.

ويسمح التطبيق أيضاً للمستخدمين بتحديد ”قيمة العرض“، وذكر ما إذا كان الفيلم المعروض قد تم ”ضغطه“ أو ”سحبه“ أثناء التطوير وعدد مرات التوقف، والمزيد من الأدوات الأخرى.

وإذا كان لدى المستخدم فيلم مختلف في الكاميرا الخاصة به عن ذلك الموجود في ملفه الشخصي، فيمكنه تغيير ذلك أيضًا.

وبمجرد نشر الصورة، يمكن لمستخدمي التطبيق العثور على صورة من خلال البحث عن كاميرا أو عدسة أو فيلم معين.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص ما مشاهدة الصور التي تم التقاطها باستخدام كاميرا من نوع ”Hasselblad 500C / M“، فيمكنه البحث عنها أولاً بكتابة ”علامة تعجب“ متبوعة باسم الكاميرا المعنية، حيث سيتم عرض جميع المنشورات التي تم وضع علامة عليها بهذه الكاميرا.

وذكرت تقارير أن تطبيق ”غرينري“ لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا من التطوير، مشيرة إلى أنه تم إطلاق نسخته التجريبية الآن، وسيتم إطلاقه بشكل رسمي قريباً على نظامي تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“.

ونشر التطبيق صورة عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“ كتب فيها أمس، الأحد، أن ”النسخ النهائية من تطبيقات الهاتف المحمول قد يتم إنجازها بحلول نهاية الأسبوع المقبل.“

وأضافت التقارير أنه على الرغم من أن التطبيق لا يزال وليد المرحلة، إلا أنه لديه بالفعل مستخدمون ينشرون صور أفلام على التطبيق من جميع أنحاء العالم.