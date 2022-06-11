تيليغرام تدخل عالم "الاشتراكات" وتقدم نسخة مدفوعة هذا الشهر

أعلنت منصة المراسلة الفورية المجانية، ”تيليغرام“، دخولها عالم ”الاشتراكات“، حيث كشفت عن اعتزامها تقديم نسخة مدفوعة من تطبيقها الرقمي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ“تيليغرام“، بافيل دوروف، إن خدمة المراسلة الفورية ستطلق نسخة فرعية مدفوعة من التطبيق تحمل اسم ”Telegram Premium“، مما يمنح المستخدمين ”ميزات وسرعة وموارد إضافية“.

وألمح دوروف إلى بعض الميزات التي تأتي مع النسخة المدفوعة الجديدة، بما في ذلك ”الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة“، و“القدرة على تحميل ملفات أكبر“، و“الملصقات الحصرية“ و“ردود الفعل المميزة فقط“ (التي تم طرحها مؤخرًا في إصدار تجريبي من التطبيق).

وأكد دوروف أيضًا أن ميزات ”تيليغرام“ الحالية ستظل مجانية، وأن الميزات المدفوعة لن تؤثر على تجربة المستخدمين المجانيين على التطبيق. وأشار إلى أن غير المشتركين سيستمرون في إلقاء نظرة على الملفات الكبيرة التي تم تحميلها بواسطة مستخدمي ”Premium“، وسيتعين عليهم أيضًا عرض الملصقات وردود الفعل المتميزة والتفاعل معها.

وعن سبب طرح النسخة المدفوعة، أوضح دوروف أن ”الاشتراك“ سيساعد خدمة المراسلة في التخفيف من بعض التكاليف المرتبطة بزيادة ما وصفه بـ“الحدود المجنونة بالفعل“ على أحجام الملفات والدردشات والوسائط، وهو أمر يقول دوروف إنه سيكون ”غير قابل للإدارة“ إذا تم تقديمه لجميع المستخدمين.

وقال دوروف في منشور رسمي له عبر المنصة: ”منذ اليوم الذي تم فيه إطلاق تيليغرام؛ أي منذ ما يقرب من 9 سنوات، نقدم لمستخدمينا ميزات وموارد أكثر من أي تطبيق مراسلة آخر. وكان التطبيق ثوريًا، العام 2013، ولا يزال غير مسبوق في العام 2022.“

وأضاف: ”طالبنا الكثيرون برفع الحدود الحالية إلى أبعد من ذلك، لذلك بحثنا في طرق تتيح لك (المستخدم) تجاوز ما هو مجنون بالفعل. وتكمن المشكلة هنا في أنه إذا أردنا إزالة جميع الحدود للجميع، فإن تكاليف الخادم وحركة المرور الخاصة بنا ستصبح غير قابلة للإدارة.“

وتابع: ”بعد التفكير في الأمر، أدركنا أن الطريقة الوحيدة للسماح للمعجبين الأكثر تطلبًا بالحصول على المزيد من الخواص مع الحفاظ على ميزاتنا الحالية مجانية، هي جعل هذه الحدود المرتفعة خيارًا مدفوعًا. لهذا السبب سنقدم هذا الشهر (Telegram Premium).“

وعلى الرغم من أن النطاق الكامل لميزات ”Premium“ لا يزال غير واضح، يبدو أن الاشتراك سيلبي احتياجات مستخدمي ”تيليغرام“ المتميزين، مثل الطريقة التي يوفر بها ”Twitter Blue“ ميزات إضافية للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق أكثر من غيرهم.

وتشير البيانات التي تم جمعها من الإصدار التجريبي من تطبيق ”تيليغرام“ المدفوع إلى أنه سيكلف 4.99 دولار شهريًا، وسيأتي مع تنزيلات أسرع ورسائل صوتية إلى نصية وأدوات لتخصيص المحادثات والمزيد. علاوة على ذلك، يحظر الإصدار التجريبي أيضًا الإعلانات في القنوات الفردية لدى مستخدمي ”Premium“.