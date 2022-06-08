إنستغرام تطلق ميزة "تثبيت المنشورات" رسميا

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور ”إنستغرام“، رسميا ميزة ”تثبيت المنشورات“ ( Pin a Post) الجديدة عبر تطبيقها الرقمي، والتي تسمح للمستخدمين بتثبيت ما يصل إلى ثلاثة منشورات إلى الجزء العلوي من صفحة الحساب الشخصي، ويتضمن ذلك الصور ومقاطع فيديو ”Reels“.

وقالت منصة الصور في مدونة إن الميزة الجديدة ”ستمنح المبدعين مزيدا من المرونة للتعبير عن أنفسهم في حساباتهم الشخصية.“ وكانت ”إنستغرام“ قد اختبرت الميزة في أبريل الماضي لعدد محدود من المستخدمين.

بدوره، قال آدم موسيري، رئيس ”إنستغرام“: ”حسابك الشخصي هو مساحتك، لذلك نحن نبحث عن المزيد من الطرق لمنحك التحكم في هذه التجربة.“

وأضاف موسيري – في مقطع فيديو نشره للكشف عن الميزة الجديدة – إنه يمكن ”تثبيت المنشورات“ بالانتقال إلى الصورة أو المقطع المعني تثبيته ثم الضغط على أيقونة الثلاث نقاط أعلى اليمين واختيار ”تثبيت في الحساب الشخصي“. وأوضح أنه بمجرد القيام بذلك، سيظهر المنشور أعلى صفحة الحساب الشخصي.

Instagram grid pinning feature confirmed https://t.co/IpuTmmzTOw — Matt Navarra (@MattNavarra) June 7, 2022

والجدير بالذكر، أن مستخدمي ”إنستغرام“ كانوا يتمتعون بالفعل بالقدرة على تثبيت القصص (Stories) أعلى حساباتهم الشخصية. لكن التوسع في الميزة هذه، لتشمل الصور ومقاطع الفيديو، ستمنحهم المزيد من الأدوات والتحكم في إبراز منشوراتهم المفضلة التي ربما تكون مدفونة أسفل العديد من الصور.

وأكد موسيري خلال حديثه أن الميزة قد تكون مفيدة للمبدعين وصانعي المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر لكنهم يريدون إبراز منشور معين في نفس الوقت. وكشف موسيري أيضاً عن العديد من الميزات والتحديثات الأخرى التي تم تصميمها خصيصاً للمبدعين، والتي كانت قد أعلنت عنها شركة ”ميتا“ –المالكة لـ“إنستغرام“ – الجمعة الماضي.

ومن أهم وأبرز هذه التحديثات هي السماح للمستخدمين بإنشاء مقاطع ”Reels“ تصل إلى 90 ثانية، وذلك بعد اختبار المقاطع الطويلة مع مستخدمين محددين على مدار الأشهر القليلة الماضية.

كما أضافت المنصة أيضاً ميزة ”إضافة تعليق“ أو ”أصوات في الخلفية“ من أي مقطع فيديو آخر مدته 5 ثوان على الأقل، وعدداً من القوالب (Templates) الجديدة.

وباستخدام تلك القوالب، يمكن للأشخاص استخدام وسحب تسلسل الصوت والمقطع، الأمر الذي يساعدهم في النهاية على ”إعادة إنشاء تنسيقات أكثر تعقيدا“ بمجرد إضافة المحتوى الخاص بهم وقص مقاطعهم.