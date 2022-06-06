"أبل" تعلن عن "iOS 16" وتكشف أبرز خصائصه

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية للتكنولوجيا النقاب رسميا، الاثنين، عن الإصدار المقبل من نظام تشغيل هواتفها الرائدة ”آيفون“.

وأعلنت الشركة عن إصدار“iOS 16″ خلال انعقاد فعاليات ”مؤتمر المطورين السنوي“ المعروف اختصاراً بـ“WWDC 2022″.

ويضم الإصدار الجديد، المقرر طرحه رسمياً في سبتمبر المقبل مع سلسلة هواتف ”iPhone 14″، عدداً كبيرا من الميزات الجديدة.

ويضيف ”iOS 16“ طرقًا جديدة للتواصل، مثل القدرة على ”تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها“ عبر تطبيق ”iMessage“، وأدوات جديدة لتخصيص هواتف آيفون.

ويأتي الكشف عن“iOS 16″ في أعقاب إصدار ”iOS 15.5″ الذي تضمن تحديثات لـ“Apple Cash“ و“Photos Memories“ وتطبيق ”Podcasts“.

وأطلقت أبل مؤخرًا إصدارًا تجريبيًا للمطورين لنظام التشغيل ”iOS 15.6“ الذي يفتقر في الوقت الحالي إلى أي ميزات رئيسية، ويبدو أنه يهدف بشكل أساسي إلى إصلاح الأخطاء.

ومثل تحديثات ”واتساب“ الأخيرة التي تستهدف تصحيح أخطاء الرسائل، أضافت ”أبل“ ميزة ”تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها“ وذلك عبر تطبيق الرسائل الفورية المجانية الخاص بهواتف آيفون فقط والمعروف باسم ”iMessage“.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة ”أبل“، إن الأخطاء المطبعية المحرجة أصبحت شيئًا من الماضي“، مضيفا أن ”إحدى ميزات iOS 16 الرائعة هي القدرة على تحرير الرسائل المرسلة وإلغاء إرسالها.“

شاشة قفل جديدة قابلة للتخصيص

ومع إصدار ”iOS 16“ المقبل، ستحصل شاشة قفل هواتف ”آيفون“ على تحديث رئيسي يجعلها أكثر ذكاءً وقابلية للتخصيص، مثل القدرة على تخصيص الطريقة التي تظهر فيها شاشة القفل والأتمتة الجديدة للمشاركة، مثل القدرة على مشاركة الصور مكتبات مع الأصدقاء.

ويتيح الإصدار الجديد لمستخدمي آيفون تغيير لون عناصر شاشة القفل ونمطها، حيث يمكن تخصيص خطوط الوقت والتاريخ، وإضافة أدوات قفل الشاشة مثل درجة الحرارة وحلقات النشاط وأداة التقويم.

ويسمح ”iOS 16“ بإعداد شاشات قفل متعددة بأدوات مختلفة، حيث يوجد أيضًا خيار تبديل الصور لتغيير الصور الموجودة على شاشة القفل تلقائيًا.

وفيما يخص الإخطارات والإشعارات، يتم نقل الإخطارات إلى أسفل الشاشة مع إصدار ”iOS 16“.

ومن خلال الأنشطة المباشرة، يمكن للمستخدمين أيضاً إقامة أحداث رياضية أو متابعة تحديثات ركوب الرحلات مع تطبيقات النقل، مثل ”أوبر“.

وتعد إضافة ”أدوات رقابية أبوية“ جديدة التحديث الأكبر الذي شهده مؤتمر ”أبل“، حيث قالت الشركة إنها عملت على تحديث مجموعة الميزات التي تستهدف ”العائلات“ مع الإصدار الجديد أيضاً، مضيفة أنها ستسهل الآن على الآباء إعداد هواتف آيفون مع عناصر تحكم وميزات أبوية مناسبة للعمر.

وذكرت الشركة لدى إعلانها عن الميزة الجديدة، التي تأتي ضمن إعدادات خاصية ”Family Sharing“، أنها تقدم بالفعل أدوات الرقابة الأبوية التي تسمح للآباء بتهيئة ما يمكن للأطفال فعله وما لا يمكنهم فعله على هواتفهم، والمحتوى الذي يمكنهم عرضه ومتى يمكنهم استخدام تطبيقات وميزات أجهزتهم.

وباستخدام ”Family Sharing“، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة مشترياتهم واشتراكاتهم مع ما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من العائلة. وأضافت ”أبل“ ميزة جديدة تسمى ”Quickstart“، ستجعل من السهل تعيين قيود مناسبة للعمر للتطبيقات والأفلام والكتب والموسيقى، إلى جانب خيار الإعداد السريع لتكوين أدوات الرقابة الأبوية الأخرى المهمة.

والميزة الجديدة، التي تشبه خيار الإعداد المتاح لمستخدمي آيفون، ستتيح للآباء أو المشرفين إحضار هاتف الطفل بالقرب من جهازهم، لإعداد الطفل مع جميع ”أدوات الرقابة الأبوية“ التي حددوها بالفعل من قائمة الإعدادات.

وأشارت ”أبل“ أيضاً إلى أنها قامت بتحديث خاصية ”Screen Time“ مع عدد قليل من التحسينات، مثل القدرة على ”الاستجابة لطلبات الحصول على وقت إضافي من الرسائل“، من بين أشياء أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهل الشركة على الآباء الاستجابة لطلبات ”Screen Time“ من الأطفال. وفي السابق، كان على المستخدم الانتقال إلى ”الإعدادات“ للموافقة على الوقت الإضافي.

وتزعم ”أبل“ أنه مع التحديث الجديد يمكن للوالدين الرد مباشرة من الرسائل.