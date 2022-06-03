"Search Subscribe"..ميزة جديدة من تويتر للبحث عن التغريدات‬

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة والأشهر في العالم، ”تويتر“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمى ”Search Subscribe“، والتي ستسمح بـ“تلقي إشعارات“ بالتغريدات التي سبق للمستخدمين البحث عنها عن طريق شريط البحث.

وكان المطور، ديلان روسيل، وهو متابع موثوق لأخبار شركة ”تويتر“، قد كشف عن الميزة لأول مرة في تغريدة عبر حسابه الشخصي، وشارك لقطة شاشة مع متابعيه توضح شكل الخاصية الجديدة، والتي تأتي على هيئة أيقونة ”جرس“ بجوار شريط البحث التقليدي في التطبيق.

وأوضح روسيل أنه بمجرد النقر على ذلك ”الجرس“ سيستطيع المستخدم تلقي إشعارات بنتائج التغريدات الجديدة التي تتوافق مع موضوع البحث.

وقال إن الميزة يتم اختبارها فقط في إصدار ”Alpha“، وهو إصدار خاص بفريق صغير من المبرمجين متعاون مع ”تويتر“ من أجل تصحيح الأخطاء التقنية والبرمجية التي تسبق الإصدار النهائي.

والميزة الجديدة تعتبر فكرة مثيرة للاهتمام من حيث قربها لـ“TweetDeck“، وهو عبارة عن تطبيق لوحة إعدادات لإدارة حسابات ”تويتر“. ومن خلال“TweetDeck“، يستطيع المستخدم ”كتم أصوات الأشياء أو حظرها“ بشكل انتقائي، بالإضافة إلى ”إنشاء عمود بحث“ للحصول على نتيجة لموضوعات البحث، ولكن يتعين على المستخدم القيام بتحديث البحث يدويا كل مرة.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن تطلق ”تويتر“ ميزة ”Search Subscribe“ قريبا، وذلك بعد أن أبلغت مستخدميها أمس، بوقف تطبيق ”TweetDeck“ في أول يوليو المقبل لأجهزة ”Mac“ عن طريق إرسال إشعارات تظهر في الجزء العلوي عند التشغيل.

والجدير بالذكر أن عملاق التغريدات كان قد طرح ميزة جديدة، الثلاثاء الماضي، تهدف إلى زيادة التفاعل والمشاركة داخل خدمة ”المجتمعات“ (Communities) الخاصة بمنصته الرقمية، عن طريق السماح لمديري ومشرفي الخدمة بـ“تثبيت“ التغريدات أعلى علامة التبويب الخاصة بها.

وأوضحت الشركة أن الخيار الجديد، ”Pin to Community Timeline“، ينطبق على أي تغريدة في الخدمة، حيث سيتم تثبيت تلك التغريدة أعلى خلاصة ”المجتمعات“، والتي تهدف إلى ”الإشارة والتنويه على أهمية النقاش أو الملاحظة“.

وقالت الشركة على حسابها الرسمي: ”تستحق بعض التغريدات أن تُبرز بشكل جيد، وهذا سبب منح المشرفين الآن إمكانية تثبيت تغريدات المجتمعات الخاصة بهم على نسخة الويب.“ وأضافت: ”تم طلب هذه الميزة بشدة ونحن متحمسون لمعرفة كيفية استخدامها،“ مشيرة إلى أن ”قدرة المشرفين على تثبيت تغريدات المجتمع على iOS وأندرويد ستتاح قريبا“.